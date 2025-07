Santpedor impulsa pantalles informatives i dues aplicacions mòbils per acostar informació a la ciutadania

L'Ajuntament de Santpedor ha posat en marxa un conjunt de noves eines digitals amb l'objectiu de modernitzar la comunicació municipal i millorar l'accés a la informació per part de la ciutadania. Les accions inclouen la instal·lació de quatre pantalles informatives i la creació de dues aplicacions mòbils, disponibles tant per a dispositius Android com Apple.

Quatre pantalles i dues aplicacions per connectar amb el municipi

Les pantalles ja es poden veure en diferents punts estratègics del municipi: plaça Gran U d'Octubre, pavelló Rafa Martínez, i pròximament a la Biblioteca i a Cal Clarassó. Aquests suports permetran consultar informació d'interès de forma àgil i dinàmica.

Pel que fa a les aplicacions mòbils, només cal buscar Ajuntament de Santpedor a les botigues digitals d'Android o Apple per trobar dues eines diferenciades: una amb informació municipal i una altra centrada en els continguts turístics del poble.

Tant les pantalles com les aplicacions estan pensades com a recursos vius, que es poden adaptar i actualitzar segons les necessitats informatives del municipi. Actualment es troben en fase d'adequació, a l'espera de completar-ne la implementació i verificar-ne el funcionament definitiu.