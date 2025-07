Avinyó inicia el projecte del futur Passeig de rieres per crear una anella verda al voltant del nucli

L'Ajuntament d'Avinyó ha fet el primer pas per impulsar el projecte Passeig de rieres, una proposta urbanística que busca definir una anella verda al llarg de la riera Gavarresa i que pràcticament envoltarà el nucli urbà. El passat dijous, l'Ajuntament va celebrar una primera reunió tècnica amb la Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona i amb l'equip encarregat de redactar el document d'anàlisi i d'estratègies d'ordenació.

Aquest projecte s'emmarca dins el Catàleg 2025 del Pla de Cooperació de la Xarxa de Governs Locals 2024-2027 de la Diputació, que promou espais de reflexió amb la ciutadania sobre l'ordenació urbanística del territori. En el cas d'Avinyó, es vol definir quines han de ser les línies mestres per a aquest nou corredor verd, amb una visió sostenible i integradora.

El treball tindrà una durada d'un any i es desenvoluparà en dues fases. En la primera s'analitzaran aspectes clau del planejament com la mobilitat sostenible, l'ús racional del sòl o la viabilitat econòmica del projecte. En la segona, es proposaran estratègies concretes d'ordenació per fer realitat el futur passeig.

Donada la rellevància de la iniciativa, l'Ajuntament preveu activar processos de participació ciutadana per garantir que el veïnat pugui conèixer-ne els detalls i fer-hi aportacions al llarg de tot el desenvolupament.