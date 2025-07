Contra el formigó, més arbrat

El ple municipal de Manresa ha rebutjat aquest dijous la moció presentada per Fem Manresa que proposava un pla de "desformigonament" per adaptar els espais públics a l'emergència climàtica. El govern municipal ha argumentat que la mesura prioritària per reduir la temperatura urbana és continuar plantant arbres i cuidar-los, i recorda que ja se n'han plantat més de 2.500 en els darrers anys.

Fem Manresa proposava eliminar progressivament el formigó

Fem Manresa havia portat al ple municipal una proposta que demanava eliminar progressivament el formigó i altres paviments durs de places i carrers de la ciutat, especialment en aquells punts on més es nota l'efecte de sobreescalfament durant els mesos d'estiu. La moció reclamava més materials permeables, més vegetació i més ombra com a mesura per adaptar l'urbanisme de Manresa a l'emergència climàtica.

La iniciativa arribava després d'un mes de juny històricament càlid: el més calorós des del 1970 a la ciutat, amb temperatures superiors a les habituals dels mesos de juliol i agost. Segons la formació, "dècades de transformació urbanística han prioritzat l'asfalt i el formigó per sobre del verd urbà", fet que consideren un dels factors de l'efecte illa de calor urbana.

Comparativa de places dures i espais verds

Fem Manresa va assenyalar com a espais negatius la plaça Sant Domènec, la plaça de la Reforma, la plaça de les Oques o la carretera de Vic, que defineix com a punts durs, amb poca vegetació i ombra. En canvi, posava en valor exemples com la plaça Espanya o la plaça Vuit de Març, amb més verd i espais ombrívols, que consideren més resistents a les onades de calor i millor adaptats a la nova realitat climàtica.

Entre els acords concrets de la moció es proposava impulsar un pla de substitució del paviment dur per materials naturals, incloure criteris de sostenibilitat climàtica en el disseny de nous espais públics i revisar la normativa per establir un mínim obligatori de verd i ombra. També es demanava dotar de pressupost municipal les accions de renaturalització i cercar finançament extern, com els fons Next Generation.

El govern municipal aposta per l'arbrat

La moció no va prosperar. El govern municipal hi va votar en contra, i el regidor d'Acció Climàtica, Pol Huguet, va explicar que la prioritat per reduir la temperatura dels espais públics ha de ser la plantació d'arbres i l'ús eficient de l'aigua. Va argumentar que, mentre que els paviments durs com el formigó poden fer pujar la temperatura entre 1 i 2°C, la presència d'arbres pot reduir-la fins a 15°C.

En aquest sentit, va destacar que ja s'han plantat més de 2.500 arbres a la ciutat en els darrers anys i que l'estratègia passa per continuar en aquesta línia, acompanyada de mecanismes de recollida d'aigua de pluja per al seu reg i manteniment. El govern considera que és una mesura més eficaç i realista davant de l'augment sostingut de les temperatures i els reptes del canvi climàtic.