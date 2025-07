Nova C-59 entre Moià i Sant Feliu: més segura, connectada i sostenible

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha visitat aquest dimecres la C-59 a Moià per anunciar la finalització dels treballs de millora entre aquest municipi i Sant Feliu de Codines. El projecte ha comportat una inversió de 8,2 milions d'euros i representa un pas endavant en la vertebració territorial, la seguretat viària i la mobilitat sostenible.

Millores estructurals en un tram estratègic

Els treballs han abastat un tram de 16 quilòmetres entre Moià i Sant Feliu de Codines, incloent municipis com Castellterçol i Sant Quirze Safaja. Les obres han consistit en la renovació del ferm, la construcció de cunetes transitables, millores de senyalització, nous passos de fauna i un tram de tercer carril a Sant Feliu. També s'han habilitat setze parades de bus amb zones d'aturada adaptades i s'ha millorat l'accessibilitat a diversos polígons industrials.

La consellera ha posat en valor el projecte com una actuació que reforça el model d'infraestructura del segle XXI, amb criteris de sostenibilitat i respecte pel territori. Paneque ha destacat que "el Govern aposta per una xarxa viària que connecti millor els municipis i afavoreixi la mobilitat pública i la seguretat".

Continuïtat fins a l'Eix Transversal

El Departament ha iniciat també el tràmit d'audiència pública per al projecte de condicionament de la C-59 entre Moià i Santa Maria d'Oló, fins a enllaçar amb l'Eix Transversal. Aquest tram de més de 15 quilòmetres inclourà millores similars: renovació del ferm, millora d'interseccions, adaptació de parades d'autobús i adequació de barreres de seguretat.

L'actuació completarà la modernització d'aquest eix estratègic per al Moianès i el Bages, millorant la seguretat viària i afavorint la cohesió entre comarques.

Variant de Sant Feliu: trànsit fora del nucli i qualitat urbana

Un dels projectes més destacats és la futura variant de Sant Feliu de Codines, que evitarà el pas del trànsit per l'interior del municipi. Amb una inversió prevista de 48 milions d'euros, el nou vial de quatre quilòmetres transitarà per l'oest del nucli i inclourà tres rotondes, un viaducte de 515 metres i un fals túnel de 120 metres que també actuarà com a pas de fauna.

Els treballs es licitaran al setembre i podrien començar la primavera vinent, amb un termini d'execució estimat de 30 mesos. En paral·lel, el Departament treballa amb l'Ajuntament per definir les actuacions de millora de l'actual travessera, que serà cedida al consistori.

Millores puntuals i mirada de futur

Aquest mateix dimecres també s'ha posat en servei la millora d'accessibilitat del sector industrial Teuleria–Pla de Romaní amb la N-141c. Amb un pressupost de 520.000 euros, l'actuació s'ha finançat conjuntament entre la Generalitat (80%) i l'Ajuntament de Moià (20%).

La consellera Paneque ha conclòs la visita destacant que totes aquestes actuacions "són passos concrets cap a la Catalunya del futur: més equilibrada, connectada i resilient".