5 gorgs amagats al cor del Bages i el Moianès on pots banyar-te per escapar de la calor

Amb l'arribada del mes de juny i les temperatures que ja superen els 30 °C a Manresa, la recerca de llocs naturals per refrescar-se es converteix en una prioritat. Els gorgs del Bages ofereixen espais ideals per al bany, on, a més de gaudir de l'aigua fresca, es pot estar en contacte directe amb la natura. A continuació, et presentem cinc gorgs destacats de la comarca, amb informació pràctica i consells de seguretat per garantir una experiència agradable i responsable.

1. Gorg de l'Oller (Manresa-Castellgalí)

Situat a la riera de Guardiola, el Gorg de l'Oller és conegut per la seva bellesa natural. És un lloc ideal per a famílies i grups que busquen un espai tranquil per gaudir de la natura. L'accés és relativament fàcil des de Manresa o Castellgalí, i l'entorn està envoltat de vegetació que proporciona ombra i frescor. És important tenir precaució amb les roques relliscoses i evitar saltar des de les altes parets rocoses, ja que poden ser perilloses.

2. Gorg Blau (Manresa)

El Gorg Blau es troba a l'extrem oest de Manresa, en un entorn boscós. L'aigua és fresca i l'espai és popular entre els amants de la natura. L'accés és còmode i l'entorn és ideal per a una jornada d'estiu.

3. Gorg de la Fàbrega (Castellcir-Castellterçol)

El Gorg de la Fàbrega és un indret natural situat a la comarca del Moianès, concretament entre els municipis de Castellcir i Castellterçol. Es troba a la confluència de la riera de la Fàbrega i la riera de Castellnou, dins la vall de Marfà, una zona de gran interès paisatgístic amb boscos de pi roig, alzines i roures, creant un ambient fresc i ombrívol ideal per a l'estiu.

4. Gorg del Pare (Mura)

A uns vint minuts a peu de Mura, el Gorg del Pare es troba dins del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. L'aigua és neta i l'entorn és tranquil. És un lloc ideal per a famílies i grups que busquen un espai tranquil per gaudir de la natura. L'accés és fàcil i l'espai és ideal per a una jornada d'estiu en família ja que està envoltat de vegetació que proporciona ombra i frescor.

5. Gorgs Blaus (Monistrol de Calders)

Els Gorgs Blaus són un conjunt de formacions naturals a la riera de la Golarda, a prop de Monistrol de Calders. El seu nom prové del color blavós que adquireixen les aigües quan la llum del sol incideix sobre les roques de conglomerat que formen el llit de la riera.

Consells de seguretat per al bany en gorgs naturals