Sant Fruitós de Bages acollirà les Jornades Internacionals Folklòriques amb un grup de Turquia

El conjunt Spor kulübü actuarà el 7 de setembre sota el Cobert de la Màquina de Batre

Publicat el 19 d’agost de 2025 a les 09:14
Actualitzat el 19 d’agost de 2025 a les 09:16

Les 53es Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya arribaran a Sant Fruitós de Bages el diumenge 7 de setembre amb l'actuació del grup turc Spor kulübü. L'Esbart Som Riu d'Or i els Geganters i Grallers del municipi acompanyaran l'espectacle.

Un festival de dansa i tradició

Del 5 al 14 de setembre, Catalunya viurà una nova edició de les Jornades Internacionals Folklòriques, un esdeveniment amb més de mig segle d'història que porta a diferents municipis del país grups de dansa i música d'arreu del món.

En el cas de Sant Fruitós de Bages, el municipi serà escenari el diumenge 7 de setembre a les 6 de la tarda de l'actuació de Spor kulübü, un conjunt creat l'any 1986 i que compta amb un ampli repertori de danses de totes les regions de Turquia. El grup està format per un total de 60 ballarins, 20 músics i 30 coristes, i ha estat reconegut amb diversos premis en concursos internacionals.

Acompanyament local

Com a amfitrions de l'acte, l'Esbart Som Riu d'Or i els Geganters i Grallers de Sant Fruitós de Bages compartiran escenari amb la formació turca, oferint al públic una tarda plena de cultura popular i intercanvi folklòric.

Un projecte amb història

Les Jornades Internacionals Folklòriques van néixer fa 53 anys amb la voluntat de dinamitzar la cultura popular catalana i obrir finestres al món a través de l'intercanvi cultural. En l'edició d'enguany, hi participen, a més dels grups catalans, formacions de Turquia, Croàcia i Colòmbia, que mostraran a Catalunya la riquesa de les seves tradicions.

