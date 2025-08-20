El manresà Miki Vallribera, protagonista del pilar històric de la Jove de Tarragona

El manresà Miki Vallribera va ser protagonista dimarts d'una jornada històrica per a la colla Jove de Tarragona. L'exintegrant dels Tirallongues de Manresa, que fa anys que vesteix la camisa lila, va aguantar com a quart l'exigent pilar de 8 amb folre i manilles que la colla va descarregar a la plaça de les Cols, mirant a la Catedral. Una fita que no s'assolia des del 1878 i que situa la Jove en un moment dolç de la temporada.
Una descarregada èpica
El pilar de 8 amb folre i manilles va posar a prova la resistència de tots els castellers implicats, especialment durant la descarrega, plena de remenades i moments de tensió. Vallribera, com a quart, va ser clau per aguantar l'estructura fins al darrer moment, provocant l'eufòria a la plaça quan el castell va quedar descarregat.
L'última vegada que la Jove havia intentat aquesta construcció va ser el 2016, quan només la va poder carregar. La d'aquest dimarts, doncs, queda per a la història del món casteller.
Un bagenc amb camisa lila
Vallribera es va formar com a casteller a la colla Tirallongues de Manresa, però des de fa anys s'ha integrat plenament a la Jove de Tarragona, on ha participat en alguns dels moments més importants de la colla del Cós del Bou. El pilar de 8 amb folre i manilles, però, és una de les fites més rellevants en què ha pres part directament.
Una actuació de gamma extra
L'actuació de la Jove a la plaça de les Cols no es va limitar al pilar històric. Els liles van obrir ronda amb un sòlid 3 de 9 amb folre i van descarregar gairebé a la perfecció el 2 de 9 amb folre i manilles, sumant així el primer gamma extra de la jornada. Van completar el sistema de rondes amb el 4 de 9 amb folre, una mica obert al pis de quarts, abans de tancar amb el pilar de 8 que va fer embogir la plaça.