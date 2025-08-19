19 de agost de 2025

Compte enrere per a la Festa Major d'Artés: cinc dies de festa per a tothom

Del 5 al 9 de setembre, el poble viurà una programació variada que combina música, humor, activitats populars i propostes infantils

  • El Pony Pisador és un dels principals atractius de la Festa Major d'Artés -

Publicat el 19 d’agost de 2025 a les 20:44
Actualitzat el 19 d’agost de 2025 a les 20:45

Artés ja té a punt la seva Festa Major 2025, que se celebrarà del 5 al 9 de setembre. Durant cinc dies, el municipi viurà intensament la cultura popular, la música, l'humor i les activitats lúdiques en una programació variada que busca arribar a tots els públics.

Una arrencada festiva amb gastronomia i música

El divendres donarà el tret de sortida amb els Tastets Gastronòmics, seguits de la festa de la xaranga Buidant la Bota i el concert d'El Pony Pisador, que faran ballar el públic fins ben entrada la nit.

Dissabte, tallers musicals i una nit d'humor

La jornada de dissabte combinarà activitats lúdiques i experimentals com Orkestrònic i Sonàrium i el vermut electrònic amb DJ Saraswati, amb propostes culturals com sardanes, titelles i cercaviles. Al vespre, el ritme d'Els Tets, el Frikibingo i el ball de gala amb Pep i María José Trio ompliran la plaça de festa.

Diumenge de tradició i espectacles

El diumenge serà marcat per la tradició amb la XXX Trobada Gegantera, el torneig de bàsquet 3x3 i les finals del torneig de futbol. La tarda oferirà experiències immersives amb El Món Metavers, tallers de cultura popular i, al vespre, l'actuació musical de Big Quart i l'espectacle d'humor Ronda de Còmics, amb Alba Segarra, Godai Garcia i Andrés Fajngold.

Dilluns, diversió aquàtica i concerts locals

El dilluns al matí hi haurà inflables aquàtics i festa de l'escuma al passeig Diagonal, mentre que a la tarda els més petits gaudiran amb l'espectacle infantil 1, 2, 3 QUA! dels Ramonets. La jornada acabarà amb el concert de La Follia, el correbars i la música dels DJ's locals Matusalem i Noel Brufau.

Dimarts, cloenda amb havaneres

L'últim dia de la Festa Major tindrà un caràcter familiar amb l'espectacle Postres de Músic, una sessió de gimnàstica a càrrec de GR3 i la tradicional cantada d'havaneres amb Els Pescadors de l'Escala, acompanyada d'un bon rom cremat per tancar la festa.

Una festa comunitària i sostenible

La programació d'enguany reforça el model de festa comunitària: els beneficis de les barres es reinvertiran al municipi, amb el suport de les entitats locals que han tingut un paper clau en l'organització. A més, s'han recuperat espais emblemàtics com la plaça de l'Església, que tornarà a ser un dels escenaris centrals.

