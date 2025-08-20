Tot a punt per a la Festa Major de la Coromina

La Coromina de Cardona s'engalana per celebrar la seva Festa Major, que tindrà lloc del divendres 22 al diumenge 24 d'agost. El programa, organitzat per la comissió de festes La Gatera, combina esports, cultura popular, concerts, teatre i activitats familiars, i inclourà també la commemoració del 55è aniversari del seguici del nucli.
Divendres: esport, cultura i primeres cercaviles
La Festa Major començarà divendres 22 d'agost al vespre amb la Punk Trail, un esdeveniment esportiu solidari que donarà el tret de sortida al programa. Al vespre, la plaça Àngel Guimerà acollirà la Ramonetada popular i l'obra de teatre Cartes d'amor, de la companyia La Cua del Gat.
La nit continuarà amb la 3a Engatussada Corominesa, la cercavila amb els gegants del nucli, el pregó popular amb txupinasso i una nit de concerts amb Cacho a Cacho (tribut a Estopa), Nàutik's Band i els DJ Roqs B2B Jero.
Dissabte: tradició, activitats familiars i gran nit musical
Dissabte arrencarà amb la trobada de vehicles clàssics i el 13è torneig Josep Torrents. El migdia estarà animat pel vermut electrònic i la paella popular, mentre que a la tarda es commemorarà el 55è aniversari del seguici de La Coromina, amb cercavila, xocolatada i activitats infantils.
La música continuarà amb Antonio Remendao Band i el ball de Festa Major amb Cafè Trio. La nit tindrà com a plat fort l'espectacle tribut a Queen The Queen Experience”, seguit de la sessió de Raúl Orellana, històric DJ de la discoteca Studio 54.
Diumenge: missa, gegants, sardanes i fi de festa
El darrer dia de Festa Major començarà amb la missa solemne en honor a Sant Ramon i a la tarda amb la plantada de gegants, tallers infantils i cercavila amb la Banda de Cardona.
El vespre estarà protagonitzat per les sardanes amb la Cobla Juvenil de Solsona i el ball de fi de festa amb Dúo Caramelo, abans de la cloenda amb Juanma DJ.
Punt Lila
Durant les nits de divendres i dissabte, la plaça Àngel Guimerà disposarà d'un Punt Lila d'informació i acompanyament per a possibles víctimes d'agressions sexistes, així com per oferir assessorament i sensibilització.