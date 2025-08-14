Manresa enderroca tres edificis al Centre Històric per seguretat i per impulsar habitatge assequible

L'Ajuntament de Manresa ha iniciat l'enderroc de tres finques al carrer Barreres i al carrer del Pou, una d'elles declarada en situació de ruïna imminent. L'actuació busca garantir la seguretat i avançar en la regeneració del Centre Històric amb nous habitatges i espais públics.
Ruïna imminent i actuació d'emergència
Tal i com va avançar NacióManresa una inspecció tècnica recent va certificar greus deficiències estructurals a l'edifici del carrer Barreres 27, ocupat fins fa poc. Les persones residents van ser desallotjades i reallotjades provisionalment a l'alberg municipal. Davant l'esgotament total dels elements estructurals, l'Ajuntament ha declarat la finca en ruïna imminent i ha activat la contractació d'emergència per a l'enderroc.
Tres finques, un mateix objectiu
La intervenció inclou també dues finques annexes, totes en molt mal estat i connectades per una estructura metàl·lica per estabilitzar-les. Dues són municipals i la tercera, de propietat privada, està en situació d'herència jacent, fet que impedeix a la propietat actuar amb rapidesa. L'Ajuntament hi intervé de forma subsidiària per garantir la seguretat veïnal.
Reordenació del sector Barreres
Aquest enderroc s'emmarca en el Pla de Millora Urbana Barreres, que ja ha permès crear espais cívics provisionals i preservar elements patrimonials. L'objectiu és dinamitzar el barri amb nous habitatges i zones públiques, seguint el model d'altres actuacions com la dels Quatre Cantons.
Projecte d'habitatge assequible
El solar resultant s'ha presentat a la Generalitat dins el Pla 50.000 Habitatges per acollir una promoció d'habitatge assequible. L'alcalde Marc Aloy ha destacat que l'Ajuntament treballa per posar a disposició 120 pisos de protecció oficial durant aquest mandat, tot cercant el suport del Govern per fer realitat actuacions d'aquesta envergadura.