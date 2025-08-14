Manresa activa els refugis climàtics i reforça els consells davant l'onada de calor

Davant l'onada de calor que afecta aquests dies, l'Ajuntament de Manresa recorda a la població les mesures bàsiques per prevenir cops de calor i informa dels refugis climàtics disponibles a la ciutat.
Consells per afrontar les altes temperatures
El consistori recomana protegir-se del sol i la calor, reduir l'activitat física durant les hores centrals del dia, beure força aigua i evitar menjars calents o amb excés de calories. També s'aconsella estar pendents de la gent gran i de les persones que viuen soles. Aquestes recomanacions formen part de la guia de la Generalitat, accessible en línia.
Refugis climàtics a Manresa
Manresa disposa de diversos espais habilitats com a refugis climàtics, que mantenen un ambient interior confortable i estan pensats per acollir especialment persones vulnerables a la calor. Entre ells, hi ha la Biblioteca del Casino, la Biblioteca de l'Ateneu les Bases, el Palau Firal, el Centre Cívic Selves i Carner, el Casal de les Escodines i l'Oficina de Turisme. Els horaris es poden consultar al web municipal.
Alternatives a l'aire lliure
L'Ajuntament també recomana aprofitar les primeres hores del matí o les últimes de la tarda per visitar espais ombrívols com el Parc de l'Agulla, el Parc del Cardener i l'Anella Verda, que ofereixen zones fresques per passejar i descansar.