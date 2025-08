Prop de mil veïns de Moià reclamen votar sobre l'ampliació de l'escorxador i la planta de biogàs

La Comissió Promotora de la Consulta Popular ha registrat aquest migdia a l'Ajuntament de Moià un total de 994 signatures de ciutadans que reclamen ser consultats sobre la modificació urbanística del Pla de Castellnou. L'objectiu és impulsar una consulta vinculada a l'ampliació de l'escorxador comarcal i la construcció d'una planta de biogàs. La xifra superaria àmpliament el llindar legal del 10% del cens necessari per activar el procés participatiu.

El 18% del cens reclama ser consultat

Amb un cens electoral de 5.522 persones, la llei estableix que cal l'aval d'un mínim del 10% per iniciar la consulta, és a dir, 552 signatures. Les 994 presentades -pràcticament el 18% del cens- situen la proposta per sobre del requisit legal amb un ampli marge. A partir d'ara, l'Ajuntament disposa de dos mesos per validar les firmes i activar els següents passos previstos per la normativa.

Urbanisme en disputa

La consulta se centraria en la modificació urbanística que afecta els terrenys del Pla de Castellnou, on es vol ampliar l'actual escorxador i construir-hi una planta de biogàs. El projecte ha generat controvèrsia entre sectors socials i ecologistes del municipi, i la comissió promotora defensa que una decisió d'aquest abast ha de comptar amb el vistiplau directe de la ciutadania.

Properes passes

Un cop validat el suport ciutadà, l'Ajuntament haurà de convocar formalment la consulta popular no referendària, tal com preveu la llei. Aquesta haurà de definir la data, la pregunta i el procediment, i representarà una oportunitat perquè la població decideixi sobre una operació urbanística clau per al futur del municipi.