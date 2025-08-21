El Pont de Sant Francesc reobrirà al trànsit aquest divendres després de vuit mesos d'obres

Aquest divendres, 22 d'agost, el Pont de Sant Francesc de Manresa tornarà a estar obert al pas de vehicles i vianants després de vuit mesos d'obres. Es restablirà la circulació en doble sentit i s'obrirà una de les dues noves voreres (la del costat oest), en el marc d'una actuació de rehabilitació integral iniciada el mes de gener. El projecte, amb un pressupost d'1,5 milions d'euros, ha estat impulsat pel Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya.
Rehabilitació integral i millores de seguretat
Els treballs han permès eixamplar l'estructura amb voreres d'1,5 metres d'amplada, fet que millorarà la mobilitat i l'accessibilitat dels vianants. A més, s'ha renovat el ferm de la calçada, les baranes i els elements de drenatge, i s'han incorporat millores en la seguretat viària com la nova senyalització, passos de vianants i enllumenat led. L'actuació també ha servit per pal·liar els efectes de l'envelliment del pont i garantir-ne la durabilitat.
La previsió és que les obres es completin del tot al llarg del mes de setembre, moment en què quedarà oberta també la segona vorera i es donarà per finalitzada la rehabilitació.
Traspàs de titularitat
Un cop acabats els treballs, el Pont de Sant Francesc passarà a ser de titularitat municipal. La Generalitat i l'Ajuntament de Manresa van signar un conveni l'abril passat que, a més del pont, inclou també el traspàs de diversos trams de carreteres urbanes: la carretera del Xup (C-37z), la carretera de Cardona (C-37z) i el tram de la C-1411z entre el Pont Vell i la rotonda d'accés al barri de Sant Pau.
Un pont centenari i emblemàtic
El Pont de Sant Francesc, declarat Bé Cultural d'Interès Local, creua el riu Cardener amb una longitud de 107 metres, cinc voltes i quatre piles. Inaugurat el 1900 i eixamplat als anys 20, va patir desperfectes durant la Guerra Civil que posteriorment es van reparar. En els darrers anys, però, la seva situació havia empitjorat, fet que havia convertit la rehabilitació en una actuació necessària.