L’Esbart Manresà estrenarà el seu nou espectacle «Mil Primaveres» al Festival Ésdansa

Aquest divendres, 22 d'agost, a 2/4 de 9 del vespre, el Festival Ésdansa de les Preses acollirà l'estrena oficial de Mil Primaveres, el nou espectacle de l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages. La proposta, que ha estat guardonada amb el Premi Delfí Colomer 2024, compta amb la direcció artística de Jordi Gros, al capdavant del cos de dansa, i amb les mirades escèniques de Sergi Estebanell i Arantza Labuena. La creació musical i el disseny de so són obra de Marina Tomàs i Marc Urrutia.
L'espectacle reuneix deu intèrprets de l'Esbart Manresà i es presenta com una recerca escènica que qüestiona el present des de l'arrel i explora la capacitat de rebel·lar-se a través de la dansa tradicional. Amb una posada en escena contemporània, Mil Primaveres trasllada la dansa fora dels escenaris convencionals per recuperar el carrer com a espai cultural i també com a lloc de revolta.
La dansa com a acció política i comunitària
El projecte s'articula com un crit coreogràfic que parteix del gest tradicional per establir vincles amb l'esperit de protesta i les formes de resistència compartida. La intenció és fer dialogar la cultura popular amb el present, posant en valor el seu potencial com a eina de transformació social i emocional. Tal com expliquen els creadors, la primavera que invoca l'espectacle "no és només una estació, sinó un despertar col·lectiu".
L'estrena al Festival Ésdansa marcarà l'inici del recorregut d'aquesta nova producció, que ja té confirmades actuacions a la Fira Mediterrània de Manresa 2025 i al Festival Dansa Metropolitana 2026. Abans de l'estrena, l'Esbart ja n'havia compartit un tast en festivals com Dansàneu i Figueres es MOU, fruit de diverses residències artístiques.
Un camí de renovació
Mil Primaveres és la culminació d'un procés iniciat fa quatre anys, quan l'Esbart Manresà va començar a explorar noves formes d'expressar-se des de la dansa d'arrel. El punt de partida va ser Totes, i el 2022, amb Rӕpte -estrenat a la Fira Mediterrània i coproduït amb el Festival Ésdansa-, el grup va fer un pas endavant en la seva manera d'entendre la dansa tradicional. Aquell espectacle va significar un canvi profund per als intèrprets, que es van atrevir a sortir de la seva zona de confort i a incorporar nous llenguatges escènics.
Amb Mil Primaveres, l'Esbart consolida aquesta línia de treball i reafirma la seva aposta per portar la dansa d'arrel al carrer i connectar-la amb el públic general a través de nous codis expressius, una mirada innovadora i un missatge que interpel·la directament el present.