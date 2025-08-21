El silenci de Víctor Feliu ressona en el seu comiat

L'Espai Mémora de Manresa s'ha omplert aquest dijous per acomiadar l'activista veïnal, social i de la gent gran Víctor Feliu i Ferrer, que va morir el dilluns després d'una llarga malaltia, conscient, tranquil i acompanyat de la seva família. La cerimònia, laica i molt sentida, ha servit per repassar la compromesa vida de Feliu durant mig segle al capdavant del moviment associatiu de la ciutat, la seva vocació atlètica i la seva proximitat familiar. El món veïnal de Manresa, de la gent gran i de la vida social i política de la ciutat ha estat molt present entre els assistents.
Abans de morir, Feliu va triar les peces musicals que volia per a la cerimònia. Qualsevol nit pot sortir el sol de Jaume Sisa ha estat la primera a sonar, Cançó sense nom de Lluís Llach ha sonat més tard. També la banda sonora de Carros de foc de Vangelis ha recordat la seva afició atlètica i per participar en curses. Amen d'Otis Redding ha tancat la cerimònia.
L'acte, conduït per un orador de la pròpia funerària, ha tingut només una intervenció des de les entitats. Josep Ramon Mora, de la Plataforma de la Gent Gran, visiblement emocionat, ha admès que "ens costarà molt acostumar-nos a la seva absència, a les reunions, assemblees i actes reivindicatius, sempre amb la seva llibreta per posar ordre i recordar-nos els compromisos". Tmbé ha destacat que "el seu activisme no era només declaratiu, sinó de feina constant: sempre disposat a fer una trucada, un escrit, un cartell, el que convingués". Per això, Mora ha conclòs que "al darrere de tot, el Víctor tenia un model molt clar de ciutat: participativa, reivindicativa, mobilitzada, diversa i inclusiva".
Una vida dedicada a l'activisme veïnal
Nascut el 1950 a l'Ametlla de Merola i veí de Manresa des de l'any 1974, Víctor Feliu va començar la seva trajectòria com a un dels fundadors de l'Associació de Veïns de la barriada Saldes-Plaça Catalunya, entitat que va presidir en dues etapes (1981-1987 i 2002-2011). Des d'aquest àmbit va liderar reivindicacions per millorar l'urbanisme, els serveis i la qualitat de vida dels veïns.
També va presidir la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa (1991-1996) i la Federació d'Associacions de Veïns del Bages (1997-2002). Des de tots aquests càrrecs, Feliu va ser una de les veus més actives a l'hora de reclamar serveis bàsics, equipaments i una ciutat més habitable.
Compromís amb els drets de la gent gran
Jubilat, Feliu va aprofundir en la defensa dels drets de la gent gran. Va formar part del Consell de la Gent Gran de Manresa i del Bages, de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes i, el 2017, va impulsar amb altres entitats la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i dels Drets de la Gent Gran. Des de la plataforma va protagonitzar la reivindicació de la residència pública del Xup.
Reconeixements recents
La seva trajectòria va ser reconeguda en vida. El maig de 2024, Creu Roja al Bages li va lliurar el Premi Santi Vidal, i a l'octubre del mateix any va rebre el Premi del Consell Municipal de les Persones Grans de Manresa per la seva tasca en favor del moviment veïnal i dels drets socials.