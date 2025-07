Els Comuns pregunten al Parlament pel vessament de l'Escorxador Comarcal del Moianès a la riera de Castellnou

Els Comuns han registrat al Parlament una bateria de preguntes per aclarir les responsabilitats del vessament de matèria orgànica que es va produir el 27 de juliol a la riera de Castellnou, al terme de Moià. L'actuació arriba després que els Agents Rurals assenyalessin com a focus del vessament una avaria a la depuradora de l'Escorxador Comarcal del Moianès i al col·lector de la depuradora municipal. El grup parlamentari reclama saber si es preveuen sancions, si s'ha vulnerat la normativa ambiental i si l'empresa càrnica opera dins els límits establerts.

Una bateria de preguntes per esclarir responsabilitats

El diputat dels Comuns Lluís Mijoler ha registrat al Parlament una bateria de setze preguntes arran del vessament que va tenyir de vermell la riera i va generar una forta pudor a matèria orgànica. Els Comuns demanen al Govern si pot confirmar que l'origen del vessament és l'escorxador i si l'empresa disposava d'autorització per fer ús de la canonada afectada. També pregunten si l'escorxador està superant els límits de sacrifici d'animals o de consum d'aigua establerts a la seva autorització ambiental integrada.

A més, el grup reclama saber si s'han realitzat inspeccions per part dels Agents Rurals o de l'Agència Catalana de l'Aigua, si s'han pres mostres del líquid abocat i si s'han obert expedients sancionadors.

Crítiques a l'Ajuntament i petició de control ambiental

Els Comuns també qüestionen la responsabilitat del consistori de Moià pel manteniment del col·lector del polígon industrial del Prat. En aquest sentit, volen saber si el Govern té previst demanar explicacions a l'Ajuntament per un possible incompliment de les seves funcions de vigilància i manteniment.

La iniciativa parlamentària també demana informació sobre l'afectació ambiental de l'episodi, especialment sobre si pot haver impactat espais naturals protegits aigües avall, i si el Departament d'Acció Climàtica preveu reforçar el control ambiental a la zona.

Una incidència sota investigació

Els fets van tenir lloc el diumenge 27 de juliol i van generar alarma entre veïns i veïnes de la zona. Els Agents Rurals, Aigües de Moià i els Mossos d'Esquadra van acudir al lloc per investigar l'origen de l'episodi. Segons fonts oficials, es va detectar una avaria a la depuradora de l'empresa càrnica -l'única ubicada al polígon del Prat- així com un mal funcionament del col·lector municipal. La investigació continua oberta per determinar les possibles responsabilitats i sancions derivades del cas.