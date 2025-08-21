L'ACA preveu dos nous pous de control al Bages i un al Moianès

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha tret a licitació les obres per habilitar quinze nous punts de control d'aigües subterrànies a deu comarques catalanes, amb un pressupost de 855.000 euros. Entre les actuacions destaca la construcció de dos piezòmetres al Bages -a Cardona i Súria- i un al Moianès, entre Moià i Castellterçol. L'objectiu és reforçar la xarxa de control per garantir un millor coneixement de l'estat quantitatiu i qualitatiu dels aqüífers i, per tant, una gestió més eficient del recurs. El termini per presentar ofertes acaba el 18 de setembre.
Pous al Bages i al Moianès
Al conjunt de Catalunya, els nous piezòmetres es distribuiran a municipis de l'Alt Empordà, Garrotxa, Vallès Occidental i Oriental, Anoia, Alt Penedès, Conca de Barberà i Montsià. Al Bages es faran dos punts de control a Cardona i Súria, mentre que al Moianès se'n construirà un entre Moià i Castellterçol. Aquestes instal·lacions permetran mesurar el nivell piezomètric i la qualitat de l'aigua, amb especial atenció a la salinitat en zones properes al litoral i a la temperatura. La profunditat dels pous oscil·larà entre els 13 i els 250 metres, segons la tipologia del terreny i les necessitats de control.
Una xarxa amb més de 200 punts
L'ACA ja disposa actualment d'una xarxa de control automàtic que integra més de 200 punts de mesura: 80 aforaments en rius, 12 en embassaments, 31 en canals de derivació, 12 estacions de qualitat i 78 piezòmetres automàtics. Aquesta infraestructura permet obtenir dades en temps real sobre l'estat dels recursos hídrics i és essencial per fer front a períodes de sequera, calibrar cabals ambientals o controlar derivacions d'aigua superficial.
Els tècnics de l'Agència també duen a terme aforaments directes en rius i canals en diferents escenaris hidrològics, amb l'objectiu de disposar d'informació fiable per a la presa de decisions i la gestió sostenible de l'aigua. Amb la incorporació d'aquests nous quinze pous, la xarxa s'enforteix i amplia la cobertura territorial, tot millorant la capacitat de resposta davant els reptes climàtics i ambientals.