Acció Sindical Bages fa unes pintades per un conflicte laboral amb Althaia

Acció Sindical del Bages (ASB) i el col·lectiu feminista Acció Lila van dur a terme divendres una acció reivindicativa amb pintades i cartells a tocar de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa per denunciar el conflicte laboral que afecta una treballadora embarassada acomiadada, segons el sindicat, per Althaia. L'organització sindical assegura que l'objectiu és pressionar perquè s'obri un espai de negociació i evitar que el conflicte s'allargui.
Una acció per visibilitzar el conflicte
El divendres 10 de gener van aparèixer a Manresa diverses pintades amb el lema Si ens feu triar entre el pa i la vida, ens hi trobareu de cara, així com cartells signats per Acció Sindical del Bages (ASB) i el col·lectiu feminista Acció Lila. Segons explica el sindicat, l'acció s'emmarca en el conflicte laboral que manté obert amb Althaia arran de l'acomiadament d'una treballadora embarassada.
Des d'Acció Sindical del Bages s'assegura que aquesta iniciativa busca, sobretot, provocar l'obertura d'un espai de diàleg i negociació entre les parts. El sindicat afirma que, fins ara, no s'ha aconseguit establir cap canal de negociació que permeti trobar una sortida al conflicte i evitar que s'allargui en el temps, una situació que, segons defensen, és contrària als interessos de la treballadora afectada.
El cas denunciat des de l'octubre
El conflicte es va fer públic el passat mes d'octubre, quan Acció Sindical del Bages va denunciar que Althaia havia acomiadat una treballadora amb un embaràs de 18 setmanes. Segons el relat del sindicat, l'acomiadament es va produir el 8 de juliol de 2025, sense previ avís i mentre la treballadora es trobava en plena jornada laboral.
ASB explica que l'empresa va intentar justificar l'acomiadament argumentant que el contracte de la treballadora servia per substituir una altra persona de baixa. No obstant això, el sindicat sosté que aquesta justificació no s'ajusta a la realitat, ja que, segons afirma, la persona presumptament substituïda no es va reincorporar mai al seu lloc de treball. En aquest sentit, Acció Sindical del Bages manté que el contracte era, en realitat, temporal per cobrir necessitats estructurals, una pràctica que considera "irregular" i destinada a mantenir les treballadores en situació de precarietat.
Suport del moviment feminista
En aquesta nova acció, el sindicat ha comptat amb el suport del col·lectiu Acció Lila, un grup feminista de Manresa que, segons expliquen des d'ASB, comparteix la lectura del cas com una problemàtica que va més enllà d'una situació individual. Tant el sindicat com el col·lectiu feminista interpreten l'acomiadament com un exemple de discriminació vinculada a la maternitat i al gènere.
Acció Lila ja havia protagonitzat anteriorment mobilitzacions relacionades amb l'activitat d'Althaia, com ara les reivindicacions per l'accés a l'avortament lliure iniciades l'any 2019. En aquest context, el suport al cas actual s'emmarca, segons les entitats, en una lluita més àmplia pels drets reproductius i laborals de les dones.
Una denúncia que el sindicat considera greu
Des d'Acció Sindical del Bages es considera que l'acomiadament d'una treballadora embarassada és un fet "d'extrema gravetat", especialment perquè, segons remarquen, es produeix en una entitat del sector sanitari, que hauria de vetllar pel benestar i la salut de les persones. El sindicat sosté que es tracta d'una vulneració directa dels drets laborals i denuncia la impunitat amb què, al seu entendre, actuen algunes grans entitats privades del sector.
ASB vincula aquest cas amb altres conflictes laborals recents en què ha estat implicat, com els de la Residència Valldaura o la creació d'una nova secció sindical a la Residència l'Onada de Santpedor, amb l'objectiu, segons expliquen, de millorar les condicions de treball i fer front a jornades que consideren abusives.