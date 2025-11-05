Denuncien l'acomiadament d'una embarassada i Althaia ho atribueix al final de contracte

El sindicat Acció Sindical del Bages ha acusat públicament la Fundació Althaia -i l'ha denunciat judicialment- d'acomiadar una treballadora embarassada de 18 setmanes. La institució manresana ho desmenteix i afirma que no hi va haver acomiadament, sinó la finalització d'un contracte temporal. El cas està judicialitzat i, segons Althaia, per aquest motiu no farà noves declaracions.
Denúncia d'un acomiadament "en plena jornada laboral"
Acció Sindical del Bages ha fet pública la seva denúncia contra la Fundació Althaia de Manresa per l'acomiadament d'una treballadora embarassada el passat 8 de juliol. Segons el sindicat, la dona -que es trobava en la setmana 18 de gestació- va ser acomiadada "sense previ avís i en plena jornada laboral", tot i haver comunicat el seu estat a l'encarregat des del començament i haver entregat recentment la documentació corresponent a la Mútua Intercomarcal de Manresa.
El sindicat considera el cas "d'una gravetat extrema" i denuncia que una entitat del sector sanitari "no pot vulnerar els drets fonamentals d'una treballadora embarassada ni posar en risc la seva salut". Acció Sindical del Bages explica que havia intentat "obrir un espai de diàleg i negociació per trobar una solució justa", però assegura que no ha rebut cap resposta per part de l'entitat.
Davant aquesta situació, membres del sindicat van repartir octavetes aquest divendres a les portes de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, aprofitant el 7è Congrés Estatal sobre Alteracions de la Conducta, per denunciar públicament els fets.
Althaia argumenta que no es tracta d'un acomiadament
Davant les acusacions, la Fundació Althaia ha negat de manera rotunda haver acomiadat la treballadora. Segons fonts del centre, "no és cert que féssim fora la treballadora; el que va passar és que va finalitzar el seu contracte temporal". L'entitat remarca que la major part de la seva plantilla són dones i que moltes d'elles es troben en edat de ser mares: "No té cap sentit acusar-nos de fer fora una treballadora per estar embarassada quan sempre hi ha dones embarassades dins la nostra plantilla", han afirmat.
Althaia subratlla que la situació està sota actuació judicial i que, per aquest motiu, no farà més declaracions ni participarà en reunions amb el sindicat. Segons fonts de la institució, s'ha instat Acció Sindical del Bages a canalitzar qualsevol reclamació a través dels advocats.
El cas, pendent de resolució judicial
Tant el sindicat com la fundació mantenen les seves posicions a l'espera que la justícia determini els fets. Des d'Acció Sindical del Bages, s'anuncia la continuïtat de les accions públiques "fins que s'obtingui una resposta justa".
Per la seva banda, Althaia ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat i de respecte cap al conjunt de treballadores i treballadors, afirmant que aquesta situació "no reflecteix el funcionament ni els valors de la institució", i que confia que el procés judicial "confirmarà que no hi ha hagut cap vulneració de drets laborals".