El Congrés sobre Alteracions de Conducta de Manresa reivindica la prevenció i el treball en xarxa

El VII Congrés sobre Alteracions de Conducta, celebrat aquest dijous i divendres a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, ha reunit prop de 400 professionals dels àmbits social, educatiu i sanitari. Organitzat per les fundacions Althaia i Ampans, el congrés ha posat l'accent en la prevenció, el treball en xarxa i el respecte als drets de les persones amb discapacitat intel·lectual.
Prevenció i mirada integral en l'atenció
Durant dues jornades, el congrés ha ofert tallers, conferències i taules rodones centrades en estratègies preventives i bones pràctiques per millorar la convivència i el benestar emocional de les persones amb alteracions de conducta. Els experts han coincidit a destacar que la conducta és una forma de comunicació que cal entendre i acompanyar amb una mirada integral.
Els organitzadors han remarcat que prevenir "no és només evitar el conflicte, sinó generar oportunitats, reforçar vincles i construir entorns on cada persona pugui desenvolupar el seu projecte de vida amb dignitat i suport".
Ponents internacionals i experiències innovadores
Entre els ponents destacats hi han participat la doctora Mary Louise Hemmeter, professora d'Educació Inclusiva a la Universitat de Vanderbilt (EUA), i la neurobiòloga Mara Dierssen, experta en síndrome de Down i altres trastorns del neurodesenvolupament. També hi ha intervingut l'equip del Consell Universitari de Salut de la Badia de Swansea, de Gales, que ha compartit experiències sobre educació inclusiva, suport conductual positiu i envelliment amb discapacitat.
Hemmeter ha subratllat que "potser no hi ha més infants amb conductes desafiants, sinó que ara els observem més perquè hi ha més contextos d'atenció grupal", i ha defensat estratègies educatives positives per ensenyar habilitats de convivència i cooperació.
Per la seva banda, Mariona Adrover, de l'equip gal·lès, ha explicat que la prevenció i la formació dels professionals "són claus per promoure la qualitat de vida i garantir que qualsevol pràctica sigui sempre la menys restrictiva possible".
Una aliança consolidada per la salut mental
El congrés ha començat amb la taula inaugural encapçalada pel director general d'Althaia, Manel Jovells, que ha destacat "l'aposta decidida de la institució per la docència i la recerca en salut mental". El director general d'Ampans, Toni Espinal, ha remarcat que la trobada "és un espai d'intercanvi i bones pràctiques en tots els àmbits i que només avançarem si ho fem de manera coordinada i cooperativa".
En representació de l'Ajuntament de Manresa, la regidora de Drets Socials i Inclusió, Mariona Homs, ha posat en valor l'aliança entre Althaia i Ampans: "Els reptes complexos no poden tenir respostes senzilles. Ampans i Althaia són un exemple d'excel·lència i compromís".
Manresa, pol de coneixement en salut mental
El Congrés sobre Alteracions de Conducta s'ha consolidat com un espai de referència estatal en l'abordatge de la salut mental i la discapacitat intel·lectual. La col·laboració entre Ampans i Althaia, iniciada fa més d'una dècada, ha permès desenvolupar projectes conjunts com el Postgrau en Malaltia Mental i Alteracions de la Conducta, reconegut com un model de treball coordinat entre els àmbits social i sanitari.
Amb aquesta setena edició, Manresa reafirma el seu paper com a centre de coneixement, recerca i innovació en salut mental, i referma el compromís d'avançar cap a una societat més inclusiva, preventiva i centrada en les persones.