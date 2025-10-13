Ampans acompanya la jubilació activa de les persones amb discapacitat intel·lectual al Bages

Coincidint amb el Dia Internacional de la Gent Gran, Ampans ha celebrat la Setmana de l'Envelliment Actiu, una iniciativa que posa el focus en la jubilació de les persones amb discapacitat intel·lectual que han treballat en entorns laborals ordinaris o protegits. L'entitat aposta per una transició planificada, amb suport professional i activitats adaptades, per garantir una vida plena, activa i digna.
Acompanyament a una nova etapa vital
Un equip de professionals d'Ampans acompanya les persones amb discapacitat intel·lectual en la transició de la vida laboral cap a la jubilació, oferint programes que afavoreixen l'autonomia i la participació comunitària. Actualment, un 17% de les persones ateses per l'entitat tenen 56 anys o més, l'edat mínima a partir de la qual es pot accedir a la jubilació en aquest col·lectiu, sempre que es compleixin requisits com haver cotitzat quinze anys i tenir reconegut un grau de discapacitat del 45% o superior.
Moltes d'aquestes persones experimenten un envelliment precoç, tant físic com cognitiu, que dificulta mantenir els ritmes laborals habituals. Per això, Ampans treballa per adaptar tasques, reduir l'estrès i prevenir el desgast emocional i físic, garantint una transició planificada i respectuosa amb cada trajectòria vital.
Una jubilació amb sentit i participació
Els serveis d'atenció diürna i residencial d'Ampans inclouen programes específics per aquesta etapa, amb activitats que s'ajusten a les capacitats i interessos de cada persona. "La jubilació no és un punt final, sinó una nova etapa per continuar creixent i participant en la comunitat", afirma Sònia Mahamud, tècnica d'acompanyament a l'envelliment actiu. Segons ella, aquests programes "fomenten els vincles socials i permeten que les persones continuïn sent protagonistes de la seva pròpia vida".
Activitats per a un envelliment actiu
Durant la Setmana de l'Envelliment Actiu, Ampans ha impulsat nombroses activitats per promoure una vellesa saludable i plena. Entre les propostes hi ha hagut passejades intergeneracionals, sessions de cinema als Cinemes Bages Centre, tallers de cuina, artesania i poesia, rutes per la Manresa històrica i activitats de manteniment físic.
Les activitats han comptat amb la participació de persones usuàries de tots els serveis d'adults de l'entitat i amb la col·laboració d'ajuntaments, biblioteques, residències i entitats culturals i socials del territori.