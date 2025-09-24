Ampans col·labora amb La mòbil va a l'escola per unir sostenibilitat i inclusió social al Bages

El programa d'educació ambiental La mòbil va a l'escola, del Consorci del Bages, inicia una col·laboració amb Ampans per promoure la sostenibilitat i la inclusió social. A finals d'octubre, persones usuàries de la fundació s'incorporaran com a voluntàries per donar suport a l'educador responsable en activitats sobre reciclatge i gestió de residus als centres educatius.
Una iniciativa que uneix educació ambiental i inclusió
La mòbil va a l'escola apropa la deixalleria mòbil als centres educatius i ofereix activitats perquè l'alumnat aprengui la importància de separar correctament els residus i facilitar-ne el reaprofitament. Aquest curs, el projecte farà un pas més enllà incorporant persones d'Ampans com a voluntàries de suport, convertint l'activitat en una experiència comunitària i transformadora.
Fins ara, ja s'han format vuit persones usuàries d'Ampans per realitzar aquesta tasca. Després d'una prova pilot amb resultats molt positius, la col·laboració s'integra ara de manera oficial dins l'oferta educativa del programa.
Valor social i compromís amb el territori
Xavier Bosch, gerent del Consorci del Bages, ha destacat "el valor social que aporta aquesta col·laboració amb Ampans i que se suma a la gran tasca que fa l'equip d'educació ambiental, per formar infants i joves més conscienciats i responsables".
Per la seva banda, Cristina Llohis, directora del Centre Ocupacional i Atenció Diürna d'Ampans, subratlla que la iniciativa "ofereix a les persones que atenem l'oportunitat de participar en una activitat significativa i comunitària, posant en valor les seves capacitats i contribuint a una causa compartida com és la sostenibilitat. Estar presents a les escoles com a suport a l'educador ens permet avançar en el nostre compromís d'inclusió real, visibilitzant que tothom pot aportar i formar part activa del seu entorn".
Espais de trobada i transformació
Segons el Consorci del Bages, aquesta proposta afavoreix espais de trobada i aprenentatge compartit, reforçant la cohesió comunitària. L'objectiu és que infants i joves adquireixin consciència ambiental mentre veuen com la diversitat pot enriquir el treball en equip.