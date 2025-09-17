El Consorci del Bages reforça l'educació ambiental i preveu superar els 8.000 alumnes aquest curs

El Consorci per a la Gestió de Residus del Bages consolida i amplia la seva oferta d'educació ambiental, que el curs passat va arribar a gairebé 8.000 alumnes de tota la comarca. Els programes, adreçats principalment a escoles i instituts, combinen tallers pràctics, visites guiades i projectes col·laboratius per fomentar el respecte pel medi ambient i la gestió responsable dels residus.
Prop de 3.000 alumnes a l'Aula ambiental
Durant el darrer curs, es van realitzar 118 actuacions i gairebé 3.000 alumnes van participar en tallers, visites i activitats de l'Aula ambiental, que es desenvolupa conjuntament amb el Camp d'Aprenentatge del Bages. Aquestes activitats inclouen visites al Parc Ambiental de Bufalvent i al Parc del Secà, tallers com Reciclem l'oli fent sabó i Propietats dels materials, així com xerrades sobre compostatge, sostenibilitat i consumisme.
El programa La mòbil va a l'escola supera els 4.000 alumnes
Una part destacada del programa és La mòbil va a l'escola, amb el qual la deixalleria mòbil visita els centres educatius. L'objectiu és recollir residus i treballar amb l'alumnat sobre la seva gestió, adaptant les activitats a cada edat. El curs passat, aquesta iniciativa va arribar a 4.200 alumnes de 41 centres educatius. Aquest curs, com a novetat, s'afegeix el taller Els nostres residus - Un taller amb valor social i ambiental, que es farà en col·laboració amb els Centres Ocupacionals d'Ampans. Les escoles ja poden inscriure's al programa a través del web del Consorci del Bages.
Projectes compartits per a una consciència mediambiental més profunda
Enguany, el Projecte Compartit sobre Residus, sota el lema Què en fem dels nostres residus?, comptarà amb la participació de 8 centres educatius, 17 grups classe i 352 alumnes. Combina tallers, visites i activitats de recerca per conscienciar infants i joves sobre la reducció i separació correcta dels residus.
El Projecte Ecociutat, adreçat a instituts, implicarà aquest curs 228 alumnes de 2n d'ESO dels instituts Lluís de Peguera (Manresa), Escola Pompeu Fabra (el Pont de Vilomara) i Escola Barnola (Avinyó). Els participants analitzaran els seus centres o municipis com a ecosistemes i dissenyaran propostes de millora en àrees com energia, mobilitat, residus, aigua, consum i biodiversitat.
Educació ambiental com a eix estratègic
El Consorci destaca que l'educació ambiental és un dels seus pilars estratègics, amb l'objectiu de sensibilitzar les noves generacions i la ciutadania sobre la importància de tenir una actitud responsable davant la problemàtica dels residus i el canvi climàtic. Aquest curs es preveu superar les xifres de participació de l'any passat, reforçant així el compromís del Bages amb la sostenibilitat.