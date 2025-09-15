El Geoparc de la Catalunya Central renova l'acreditació com a Geoparc Mundial de la Unesco

El Geoparc de la Catalunya Central ha fet oficial la seva revàlida com a Geoparc Mundial de la Unesco amb el lliurament del certificat que l'acredita, en el marc de la 11a Conferència Internacional dels Geoparcs celebrada a Xile. Aquesta distinció, que es renova cada quatre anys, reconeix la feina feta en la conservació del patrimoni geològic, la recerca científica, la divulgació educativa i el desenvolupament sostenible del territori. El Geoparc, que forma part de la Xarxa Mundial de Geoparcs des del 2012, mantindrà així la seva pertinença fins almenys el 2029.
El director científic del Geoparc, Ferran Climent, va rebre el certificat de mans del president de la Xarxa Mundial de Geoparcs, Artur Sa, i del secretari general Nikolaos Zouros. Climent va participar activament en les taules rodones del congrés, dedicades a temes com el canvi climàtic, els riscos geològics i la sensibilització ciutadana. En aquest marc, va impartir la ponència Què canvia quan el clima canvia?, on va abordar els reptes que els canvis climàtics plantegen tant al territori com a la societat.
Durant l'assemblea general de la Xarxa Mundial de Geoparcs, es van abordar qüestions estratègiques com el pla d'accions 2025-2027, l'estratègia a llarg termini 2025-2035, el tancament d'exercicis econòmics, les quotes i les eleccions al Comitè Executiu.
La participació del Geoparc de la Catalunya Central en aquesta conferència internacional reafirma el seu compromís amb la cooperació entre geoparcs d'arreu del món, el desenvolupament sostenible i la sensibilització sobre el valor del patrimoni geològic. A més, la renovació de l'acreditació consolida el territori com a referent en la gestió responsable del seu entorn natural i en la promoció del turisme sostenible.