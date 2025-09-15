Més de 3.000 infants i joves han participat en el programa d'activitats d'estiu de l'Ajuntament de Manresa

L'Ajuntament de Manresa ha tancat l'estiu amb un balanç molt positiu pel que fa a les activitats destinades a infants i joves. Enguany, totes les propostes s'han agrupat sota el paraigua del programa Fa Estiu, que ha simplificat els tràmits per a les famílies i ha aportat més coherència i visibilitat a l'oferta. En total, més de 3.000 participants han pres part en casals, tallers esportius, cursos de llengua i activitats de lleure.
Èxit dels casals esportius
El Casal Esportiu, una de les activitats de referència del consistori, ha registrat 440 participants en quatre setmanes (110 per setmana). També el programa Joventut Esportiva Societat Activa (JESA) ha tingut molt bona resposta, amb una mitjana de 30 joves per setmana i un total de 250 participants. Adreçat a nois i noies de 12 a 18 anys, ha estat valorat com una proposta necessària per connectar amb els interessos dels adolescents i oferir-los un espai de creixement esportiu i personal.
Casals d'estiu del Pla Educatiu d'Entorn
El Casal d'Estiu del Pla Educatiu d'Entorn va esgotar les 80 places disponibles, repartides entre les escoles Sant Ignasi i La Font. Els infants participants van gaudir d'activitats variades, com tres dies a les Piscines Municipals Manel Estiarte i una sortida al Parc d'Aventura del Llac de Navarcles.
Més de 200 participants a les aules de català
Una de les apostes més destacades ha estat l'aprenentatge i millora del català. Les aules d'estiu han aplegat 210 participants d'entre 10 i 25 anys. D'aquests, 190 joves han seguit un intensiu de quatre setmanes amb dues hores diàries de lectura, escriptura i conversa, mentre que 20 nois i noies d'entre 16 i 19 anys han pres part a l'aula socioeducativa de l'Oficina Jove del Bages, amb tres hores diàries de classes.
Temps x Viure: Ludoteca i casal a Flors Sirera
El programa Temps x Viure ha tingut molt bona acollida. A la Ludoteca Ludugurus, adreçada a infants d'1 a 6 anys, s'han cobert 204 places entre el 30 de juny i el 5 de setembre. Per la seva banda, la Casa Flors Sirera, per a nens i nenes de 3 a 12 anys, ha ofert activitats del 28 de juliol al 5 de setembre i ha registrat 256 inscripcions.
Estiu Jove: més de 2.000 participants
Finalment, el programa Estiu Jove, amb una gran varietat d'activitats lúdiques i formatives durant els mesos de juny i juliol, ha superat els 2.000 participants. Aquest èxit confirma la bona acollida d'una oferta dissenyada per arribar al públic adolescent i juvenil de la ciutat.