Baralla amb navalla al carrer Santa Llúcia de Manresa acaba amb dos detinguts pels Mossos

Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Manresa han detingut aquest dissabte a la tarda una dona de 37 anys i un home de 21 després d'aturar una baralla entre tres persones al carrer Santa Llúcia. La dona ha estat acusada d'un delicte de lesions lleus amb arma blanca i l'home per atemptat als agents de l'autoritat quan intentaven fer-lo entrar a l'ambulància del SEM per curar-li les ferides.
Els fets han passat aquest dissabte sobre 1/4 de 7 de la tarda. L'home, molt alterat i visiblement afectat pel consum d'alcohol i substàncies segons els agents policials, ha anat a casa d'una parella, al carrer Santa Llúcia, i els ha fet sortir al carrer. Quan tots eren estat fora, s'ha iniciat una baralla i la dona ha tret una navalla petita i l'ha ferit superficialment a l'orella i a la cama. Poc després ha arribat la policia i ha pogut aturar l'enfrontament.
L'home ferit s'ha refugiat al carrer dels Arcs de Santa Llúcia. Quan els agents han preguntat als testimonis i a la pròpia dona, que suma sis antecedents policials, l'ha acabat detenint per un delicte de lesions lleus. L'home que ha rebut les ganivetades ha estat atès per sanitaris del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), però quan els agents l'han dirigit a l'ambulància per al trasllat hospitalari, s'ha resistit de forma agressiva de manera que li han hagut d'aplicar mesures de contenció dins del vehicle. Un cop surti de l'hospital, serà detingut.
A l'operatiu també hi ha participat la Policia Local de Manresa que, a part de donar suport als Mossos, també ha tallat el trànsit mentre ha durat l'actuació.