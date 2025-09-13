Desmantellades dues plantacions de marihuana en pisos de Manresa amb un miler llarg de plantes

Els Mossos d'Esquadra van desmantellar dimarts passat dues plantacions de marihuana a Manresa i han detingut dues persones, un home de 49 anys i una dona de 48, acusats de delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. En els escorcolls, efectuats als carrers Major i del Migdia, es van decomissar un miler llarg de plantes valorades en 20.000 euros.
Operatiu simultani a dos habitatges del centre
El dispositiu policial es va dur a terme el dimarts 9 de setembre, quan els Mossos d'Esquadra van entrar i escorcollar dos pisos del centre de Manresa. El primer dels habitatges, situat al carrer Major, amagava una plantació amb 140 plantes de marihuana. En aquest mateix domicili, els agents van arrestar les dues persones considerades responsables del cultiu i manteniment de la instal·lació.
En paral·lel, un segon escorcoll es va realitzar en un pis del carrer del Migdia, on es va descobrir una infraestructura molt més gran i professionalitzada: 294 plantes ja en fase de floració i unes 565 en creixement, totes elles equipades amb sistemes de llum artificial, ventilació i reg per assegurar-ne el desenvolupament.
Un miler llarg de plantes i valoració econòmica
En total, els Mossos van decomissar un miler llarg de plantes de marihuana, amb un valor de mercat estimat en 20.000 euros. Segons la policia catalana, les dues plantacions comptaven amb connexions il·legals a la xarxa elèctrica per defugir el pagament del consum energètic, fet pel qual als detinguts també se'ls imputa un delicte de defraudació de fluid elèctric.
Aquest tipus de connexions suposen un greu risc d'incendi i perill per als veïns, ja que sovint es fan de manera precària i sense complir les normes de seguretat. Els Mossos destaquen que operatius com aquest són essencials per evitar incidents que puguin posar en risc la comunitat.
Els detinguts, a disposició judicial
L'home de 49 anys i la dona de 48 van ser traslladats a dependències policials després dels escorcolls. Després de les diligències corresponents, han passat a disposició del jutjat de guàrdia de Manresa, que haurà de determinar les mesures cautelars i el futur del cas.
Fonts policials han remarcat que aquestes actuacions formen part d'un pla continuat per combatre el cultiu i tràfic de marihuana a la comarca del Bages. Els Mossos subratllen que, darrere de moltes d'aquestes plantacions, hi ha xarxes criminals organitzades que utilitzen habitatges particulars per ocultar les seves activitats.