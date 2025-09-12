Un incendi al bar D i D2 de Manresa deixa l'establiment totalment inutilitzat pel fum

Sis dotacions dels Bombers han treballat en un incendi que s'ha declarat aquest divendres al vespre a la cuina del bar D i D2 del carrer de la Divina Pastora de Manresa, al barri de la Sagrada Família. Les tasques d'extinció han obligat la Policia Local de Manresa a tallar completament el carrer, tant al trànsit rodat com als vianants, des de l'entrada a l'aparcament de l'hospital Sant Joan de Déu fins a la cantonada amb el carrer Sant Maurici, a la seu del Bages del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (CoMB). Dos treballadors del bar han resultat intoxicats lleus pel fum de l'incendi i han estat atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que hi ha desplaçat una ambulància, en el mateix lloc dels fets.
L'avís de l'incendi ha arribat al 112 poc abans de 2/4 de 8 del vespre. L'oli de la fregidora s'ha incendiat provocant una densa fumera que ha envaït totalment l'establiment i les escales d'habitatges veïnes. Tant els treballadors del bar com els clients han sortit de l'establiment cames ajudeu-me. També alguns dels veïns dels pisos superiors han optat per sortir al carrer. Els que no han sortit, han estat confinats a casa seva amb portes i finestres tancades.
Ràpidament, la Policia Local de Manresa ha creuat un dels seus vehicles a l'inici del carrer, a tocar de l'hospital Sant Joan de Déu, per tallar el trànsit a motor, i posteriorment ha encintat tota la illa de cases, des de la part posterior del CSAM fins a la seu del CoMB, per evitar que tampoc els vianants s'hi acostessin.
En les tasques d'extinció, els Bombers han vist que les flames també s'han estès a l'altell de la cuina i han comprovat l'afectació del conducte de la campana extractora, per on ha sortit bona part del fum, que ha estart visible des de punts distants de la ciutat. Un cop extingides les flames, els Bombers han iniciat tasques de ventilació de la cuina i el bar, que han quedat molt afectats, i de l'escala veïnal.
Entre els treballadors i clients del bar, els veïns de l'immoble i nombrosos vianants que es trobaven a la zona, una cinquantena llarga de persones han seguit en directe i a peu de carrer les evolucions de l'actuació dels cossos d'emergències.