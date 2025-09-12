Un matrimoni manresà impulsa la primera càtedra d'estudis catalans a la Universitat de Michigan

El matrimoni manresà format per Jordi i Laura Ribas ha finançat, amb una aportació íntegrament privada, la creació de la Ribas Family Early Career Professorship in Catalan and Romance Studies a la Universitat de Michigan, una de les més prestigioses del món. La iniciativa consolida la presència de la llengua i la cultura catalanes als Estats Units d'Amèrica i obre la porta a noves col·laboracions internacionals.
Un gest des de Manresa amb impacte global
La Universitat de Michigan comptarà, per primer cop, amb una plaça de professor titular dedicada als estudis catalans gràcies a la donació de Jordi Ribas, vicepresident corporatiu de Microsoft i expert mundial en intel·ligència artificial, i de la seva esposa, Laura Ribas. Originaris de Manresa i actualment residents a l'estat de Washington, els Ribas han volgut aportar “una petita llavor” que, segons expliquen, pot inspirar altres famílies i fundacions a impulsar iniciatives similars.
Un suport estable per a la llengua i la cultura catalanes
La nova càtedra -Ribas Family Early Career Professorship in Catalan and Romance Studies- preveu consolidar la docència i la recerca en català a Michigan a partir del 2026. Aquesta dotació privada garanteix una plaça fixa amb continuïtat acadèmica i projecció internacional, un pas clau per ampliar el programa d'activitats i enfortir la col·laboració amb l'Institut Ramon Llull. La universitat ja formava part de la Xarxa Llull i l'últim curs va oferir dues assignatures d'estudis catalans amb una trentena d'estudiants.
Reconeixement institucional i projecció internacional
L'anunci es va fer públic en un acte que va comptar amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, i de la consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar. Des de la família Ribas s'ha subratllat que aquestes dotacions -en forma d'endowment o patrocini acadèmic- garanteixen estabilitat i sostenibilitat per a la cultura catalana i obren nous espais d'intercanvi i recerca.