«L'ofensiva judicial contra el català ens interpel·la a tots», alerta Aloy a la Diada de Manresa

Manresa ha celebrat aquest dijous l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya amb una seixantena d'entitats i centenars de veïns a la plaça Onze de Setembre. L'alcalde Marc Aloy ha defensat la llengua catalana i el compromís democràtic de la ciutat: "Des de Manresa, pel cor de Catalunya, seguim i seguirem", en una jornada marcada per l'ofrena floral, la música coral, les sardanes i les xiulades a Aliança Catalana.
Homenatge i cultura popular a la plaça Onze de Setembre
La Diada Nacional de Catalunya s'ha celebrat a Manresa amb la tradicional ofrena floral i activitats culturals a la plaça Onze de Setembre. L'acte ha arrencat amb el Ball d'Homenatge a càrrec de l'Esbart Manresà i el parlament de Carme Botifoll, de l'Associació Memòria i Història de Manresa. La plaça, plena de veïns, ha seguit amb atenció un programa que també ha comptat amb les corals manresanes interpretant Els Segadors i un ball de sardanes d'exhibició de Dintre el Bosc sobre la composició Juny de Juli Garreta, en la commemoració dels 150 anys del seu naixement. Després de l'exhibició, els assistents s'han sumat al ball popular.
El discurs de Marc Aloy: memòria, drets i unitat
En el seu parlament, l'alcalde Marc Aloy ha fet un repàs històric recordant l'incendi de Manresa de 1713 i altres episodis de repressió, vinculant-los amb l'actualitat: "Encara avui tenim representants polítics a l'exili i inhabilitats, i es vol posar en perill la nostra llengua pròpia, el català". Ha reforçat el missatge amb "l'ofensiva judicial contra el català ens interpel·la a tots". Aloy ha destacat que la Diada és "commemorativa i reivindicativa", i ha fet una crida a defensar el català en tots els àmbits: "Som una ciutat compromesa amb la democràcia, els drets nacionals i socials. Des de Manresa, pel cor de Catalunya, seguim i seguirem". La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha incidit en què es tracta d'una Diada "de tothom".
Ofrena floral i reaccions del públic
Més de seixanta entitats i associacions han participat en l'ofrena floral, aplaudides pel públic, amb l'excepció d'Aliança Catalana, que ha estat xiulada. L'Ajuntament ha obert el lliurament i la pubilla i l'hereu de Manresa, juntament amb la pubilla de la Catalunya Central, l'han tancat. La periodista Anna Costa ha conduït l'acte, que ha comptat amb la presència institucional de la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo.
Reivindicació del català i cohesió social
La consellera Martínez Bravo ha posat l'accent en la diversitat com a pilar per a una Catalunya cohesionada. Aloy, per la seva banda, ha vinculat els objectius nacionals amb la justícia social: "Lluitar pels nostres drets com a poble també vol dir lluitar pel benestar i la qualitat de vida de les persones". La jornada ha combinat solemnitat i festa, reforçant el paper de Manresa com a ciutat compromesa amb el país i amb el futur de Catalunya.