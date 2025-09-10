La Marxa de Torxes de Manresa s'internacionalitza amb veus d'Escòcia, Flandes i Gal·les

Unes vuit-centes persones han participat aquest dimecres al vespre a la 16a Marxa de Torxes per la Independència de Manresa, que enguany ha posat un fort accent internacional amb representants d'Escòcia, Flandes i Gal·les, i ha reivindicat amb força el dret a l'autodeterminació en vigílies de la Diada Nacional.
16a Marxa de Torxes amb accent internacional
Manresa ha viscut aquest dimecres al vespre, vigília de l'11 de setembre, la seva 16a Marxa de Torxes per la Independència, que ha tornat a omplir de foc i reivindicació els carrers del centre de la ciutat. L'acte, organitzat per ANC Manresa i Òmnium Bages-Moianès amb el suport del Consell de la República, CUP, ERC, Junts i Poble Lliure, ha comptat amb la col·laboració de la colla castellera Tirallongues i, com a novetat, del grup d'acordionistes del Bages. Unes vuit-centes persones, segons l'organització, han participat en la marxa, que ha sortit de la plaça Neus Català i ha recorregut el passeig Pere III, la plaça Sant Domènec, la Plana de l'Om i el carrer Sant Miquel fins arribar a la plaça Major.
Els Tirallongues han aixecat dos pilars de quatre, un a l'inici i un altre a la plaça Major, on també s'ha sentit el cant d'Els Segadors interpretat per la coral Refilets, acompanyada per Música per la Llibertat. L'ambient festiu i reivindicatiu ha estat marcat enguany per una clara aposta per la internacionalització de l'acte.
Escòcia, Flandes i Gal·les
Un dels elements més destacats d'aquesta edició ha estat la participació de representants de l'International Commission of European Citizens (ICEC), amb les intervencions de Chris White (Escòcia), Bart de Valck (Flandes) i Phyl Griffiths (Gal·les). Tots tres han remarcat que els moviments sobiranistes europeus comparteixen reptes comuns i que "el dret a l'autodeterminació és un principi universal que ha de respectar-se a tots els pobles". Han expressat el seu suport al procés català i han destacat la importància de teixir complicitats entre nacions sense estat per fer sentir la seva veu a Europa.
El discurs d'Anna Arqué: "No abaixarem la mirada"
El parlament principal ha anat a càrrec d'Anna Arqué, portaveu de l'ICEC i de la plataforma Mantinc el català, que ha subratllat la necessitat de perseverar malgrat els entrebancs: "Som aquí, un any més, perquè el dret a l'autodeterminació no és negociable i perquè no renunciarem mai a la nostra llengua ni a la nostra identitat", ha afirmat. Arqué ha recordat que Catalunya forma part d'un moviment global que defensa la llibertat dels pobles: "Quan Escòcia, Flandes, Gal·les o Catalunya alcen la veu, ho fan per tots aquells que volen viure en democràcia i llibertat".
La portaveu ha fet una crida directa als partits i institucions catalanes a no defugir les responsabilitats: "No ens serveixen les excuses ni els passos enrere. La independència no es delega, es construeix amb el compromís de cadascun de nosaltres". Per això, ha criticat les negociacions amb l'Estat: no volem "engrunes autonomistes", ha dit. També ha defensat la llengua catalana com un pilar essencial: "Mantindre el català és mantenir-nos a nosaltres mateixos. Si cedim la llengua, cedim el país".
Una vigília reivindicativa i participativa
La marxa ha volgut remarcar que el camí cap a la independència "continua viu" i que Manresa manté el seu compromís amb el procés. Els organitzadors han remarcat que el context polític actual, que consideren decisiu per al futur del país, fa encara més necessari mobilitzar-se i fer sentir la veu de la ciutadania.
L'acte ha servit també per escalfar motors per a l'acte institucional de la Diada Nacional que tindrà lloc aquest dijous, 11 de setembre, a la plaça Onze de Setembre de Manresa, on es farà el tradicional lliurament de flors sota l'estelada.