L'Ajuntament de Manresa convoca l'acte institucional de la Diada Nacional

El dijous 11 de setembre, a les 11 del matí, la plaça Onze de Setembre de Manresa acollirà l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya, amb parlaments, ofrena floral i activitats culturals obertes a tota la ciutadania.
Programa de l'acte institucional
L'acte començarà amb el Ball d'Homenatge, a càrrec d'un dansaire de l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages, i seguirà amb el parlament de Carme Botifoll, llicenciada en Geografia i Història i membre de l'Associació Memòria i Història de Manresa. Tot seguit, intervindrà l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i es realitzarà l'ofrena floral de l'Ajuntament, les institucions i les entitats que s'hi adheriran. L'acte serà conduït per la periodista Anna Costa.
Música i sardanes
El Cant de l'Himne Nacional de Catalunya comptarà amb la participació de les corals de Manresa: Capella de Música de la Seu, Cor parroquial de Sant Josep del Poble Nou, Coral Eswèrtia, Coral Font del Fil i Orfeó Manresà. Després de l'himne, els assistents podran participar en un ball de sardanes, amb el suport dels sardanistes del Grup Sardanista Dintre del Bosc, Manresa Dansa, Casal Cultural Dansaires Manresans i el Foment de la Sardana de l'Agrupació Cultural del Bages.
Participació ciutadana i entitats
L'Ajuntament convida totes les entitats i associacions de la ciutat a sumar-se a la commemoració i a adherir-se a l'ofrena floral. Per una millor organització, les entitats que tinguin previst fer l'ofrena han de comunicar-ho abans del dimarts 9 de setembre al telèfon 93 878 23 13 o enviant un correu electrònic a protocol@ajmanresa.cat.