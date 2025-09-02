Manresa ja té a punt la setzena Marxa de Torxes unitària per la independència

Manresa viurà aquest proper dimecres 10 de setembre la seva setzena Marxa de Torxes per la Independència, una convocatòria unitària impulsada per la Comissió 11 de Setembre -formada per l'ANC Manresa i Òmnium Bages-Moianès- amb el suport d'entitats i partits polítics. La mobilització tornarà a aplegar ciutadania, col·lectius i música popular en la vigília de la Diada Nacional, amb un recorregut pel centre de la ciutat i un acte final a la plaça Major.
Una marxa per reforçar el dret a decidir
Els organitzadors fan una crida a la ciutadania i a les entitats perquè s'hi adhereixin i facin seva la mobilització, que enguany vol remarcar amb més força el dret a l'autodeterminació i el camí cap a la independència, en un context polític que consideren decisiu per al futur del país.
La Comissió 11 de Setembre compta amb el suport logístic del Consell de la República, CUP, ERC, Junts per Catalunya i Poble Lliure, que han reiterat la voluntat d'impulsar la marxa com una expressió unitària de la societat civil.
Recorregut i programa
La concentració tindrà lloc a 2/4 de 9 del vespre a la plaça Neus Català i Pallejà (Crist Rei). Des d'allà, la marxa recorrerà el passeig de Pere III, la plaça Sant Domènec, la Plana de l'Om i el carrer Sant Miquel, fins arribar a la plaça Major.
L'acte comptarà amb la participació de músics de carrer i de la coral Refilets, de Música per la Llibertat, que encapçalarà el cant d'Els Segadors. A més, la colla castellera Tirallongues de Manresa aixecarà un pilar d'homenatge en el moment de l'arribada.
El cartell d'aquesta setzena edició ha estat dissenyat per la il·lustradora manresana Anna Villegas. Les torxes es podran adquirir a la mateixa plaça de sortida, des d'una hora abans de l'inici, a un preu de 4 euros.
Cloenda amb veus internacionals
El parlament final de la Marxa de Torxes serà a càrrec d'Anna Arqué, portaveu de la International Commission of European Citizens i de la plataforma Mantinc el català. L'acompanyaran Chris White, Bart de Valck i Phyl Griffiths, representants de la comissió a Escòcia, Flandes i Gal·les, que intervindran breument per explicar les seves lluites respectives en la defensa de la llengua i l'autodeterminació.
Així, Manresa es prepara per viure una nova vigília de la Diada marcada per la unitat i la reivindicació política, amb una marxa que s'ha consolidat com una de les cites més emblemàtiques del calendari independentista a la ciutat.