02 de setembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Cultura i Mitjans

El Correfoc de la Festa Major de Manresa 2025 en imatges

ARA A PORTADA

Publicat el 02 de setembre de 2025 a les 02:40

El 41è Correfoc ha posat punt final a la Festa Major de Manresa amb diverses novetats. Les tradicionals línies de foc que creuaven la plaça Major han estat substituïdes per tres traques perimetrals amb focs aeris i vuit sifons als balcons, que han creat un efecte més estètic i segur. L'edició ha comptat amb més pólvora i personal que mai i ha introduït canvis també a les places d'en Creus i Gispert, amb espectacles més concentrats i l'afegit de cinc moixogants a la cercavila.

El Boc ha tingut un record emotiu per Txell Fusté i Maite Cots, vinculades a Xàldiga i traspassades recentment, i la Mulassa ha celebrat el seu 40è aniversari amb una tirada de mocadors commemoratius. Tot i algun petit ensurt amb espurnes que han incendiat vegetació en un solar, el recorregut s'ha desenvolupat amb normalitat, mantenint-se fidel a la tradició.

Hasmukh Kerai
  • Correfoc de la Festa Major de Manresa -
Hasmukh Kerai
  • Correfoc de la Festa Major de Manresa -
Hasmukh Kerai
  • Correfoc de la Festa Major de Manresa -
Hasmukh Kerai
  • Correfoc de la Festa Major de Manresa -
Hasmukh Kerai
  • Correfoc de la Festa Major de Manresa -
Hasmukh Kerai
  • Correfoc de la Festa Major de Manresa -
Hasmukh Kerai
  • Correfoc de la Festa Major de Manresa -
Hasmukh Kerai
  • Correfoc de la Festa Major de Manresa -
Hasmukh Kerai
  • Correfoc de la Festa Major de Manresa -
Hasmukh Kerai
  • Correfoc de la Festa Major de Manresa -
Hasmukh Kerai
  • Correfoc de la Festa Major de Manresa -
Hasmukh Kerai
  • Correfoc de la Festa Major de Manresa -
Hasmukh Kerai
  • Correfoc de la Festa Major de Manresa -
Hasmukh Kerai
  • Correfoc de la Festa Major de Manresa -

Et pot interessar