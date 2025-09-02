El Correfoc de la Festa Major de Manresa 2025 en imatges

El 41è Correfoc ha posat punt final a la Festa Major de Manresa amb diverses novetats. Les tradicionals línies de foc que creuaven la plaça Major han estat substituïdes per tres traques perimetrals amb focs aeris i vuit sifons als balcons, que han creat un efecte més estètic i segur. L'edició ha comptat amb més pólvora i personal que mai i ha introduït canvis també a les places d'en Creus i Gispert, amb espectacles més concentrats i l'afegit de cinc moixogants a la cercavila.
El Boc ha tingut un record emotiu per Txell Fusté i Maite Cots, vinculades a Xàldiga i traspassades recentment, i la Mulassa ha celebrat el seu 40è aniversari amb una tirada de mocadors commemoratius. Tot i algun petit ensurt amb espurnes que han incendiat vegetació en un solar, el recorregut s'ha desenvolupat amb normalitat, mantenint-se fidel a la tradició.