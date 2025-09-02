El Correfoc estrena traques perimetrals, focs aeris i sifons d'espurnes a la plaça Major

Tres traques perimetrals culminades amb tres focs aeris i vuit sifons que des dels laterals han omplert d'espurnes la plaça Major. Un espectacular efecte, tant exterior com interior, ha substituït els tradicionals cables amb pirotècnia del Correfoc que creuaven la plaça de banda a banda i que Xàldiga, enguany, ha decidit jubilar per motius de seguretat. El canvi ha estat reeixit, potser menys intens i menys sonor, però amb tant foc o més que les traques tradicionals i amb una posada en escena més estètica.
El 41è Correfoc ha tornat a marcar la cloenda de la Festa Major de Manresa, aquesta vegada amb més pólvora -350 quilos de material pirotècnic entre tots els actes de foc de la Festa- i més personal que mai -unes 300 persones comptant equips d'emergències- i amb novetats destacades a la plaça Major, però també a les places d'en Creus i Gispert, amb una moscada conjunta i més concentrada en una, i ocupant tota la superfície de l'altra. A banda, la cercavila ha comptat amb cinc moixogants més per fer lluïdes les transicions entre plaça i plaça.
El Boc, des del balcó de l'Ajuntament, ha tingut un record especial per a Txell Fusté i Maite Cots, estretament relacionades amb Xàldiga i el Correfoc, que han traspassat els darrers mesos. La Mulassa ha tingut una tirada de mocadors propis per commemorar el seu 40è aniversari.
El recorregut ha estat el mateix de sempre, excepte pel carrer Santa Maria, en obres, que ha estat substituït pel carrer Campanes. També hi ha hagut un moment per a un petit ensurt, quan les espurnes dels diables han incendiat la vegetació d'un solar a la cruïlla entre el carrer Arbonés i el passeig de la República.
I al final, juntament a la tradicional estelada del Toni's, s'ha desplegat la pancarta de Felip VI cap per avall que ja es va exhibir a Patum.