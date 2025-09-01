Correfoc: s'ha acabat l'estesa de roba als cables de la plaça Major

El que fa diverses setmanes que era un rumor, aquest dilluns al matí s'ha confirmat: el Correfoc de la Festa Major de Manresa no tindrà un cel de petards al final del recorregut. D'acord amb l'ajuntament, Xàldiga ha decidit eliminar els cables de petards que creuaven la plaça de balcó a balcó i, a banda de fer un final de pirotècnia molt diferent, també significarà que la tradicional penjada de samarretes estripades en el cablejat, un cop acabada la festa, no es podrà portar a terme.
Responsables de Xàldiga han explicat a NacióManresa que el canvi es fa, principalment, per seguretat. El cablejat està preparat per sostenir la pirotècnica, però no per aguantar la roba que s'hi penja, que, a més, pot multiplicar el seu pes en cas de pluja. "No voldríem que durant el ball o posteriorment es desprengués un cable i fes mal a algú", han explicat. Per això, després d'anys adaptant els cables per fer-los més resistents, finalment Xàldiga ha decidit reinventar el final del Correfoc. "No és necessàriament una solució definitiva, veurem com funciona i si va bé ho mantindrem o ampliarem de cara a les properes edicions", han raonat.
Així, fins ben entrada la nit no es coneixerà la sorpresa que esperarà als participants en el Correfoc. Xàldiga no n'ha volgut avançar els detalls: "Qui ho vulgui saber, hi haurà de participar". Aquest dilluns al matí, l'organització es trobava atrafegada instal·lant pirotècnia directament en els balcons, però sense l'habitual estesa de cables que creuava la plaça. Sense cables, evidentment, la tradicional penjada de roba també s'haurà de reinventar.
Recorregut del Correfoc
El Correfoc d'aquest dilluns a la nit recorrerà alguns dels espais més emblemàtics del Barri Antic de Manresa. L'itinerari començarà i acabarà a la plaça Major, i passarà pels carrers Sant Miquel, de les Piques, Arbonés, Campanes, Sant Francesc, Vilanova i Nou, així com per les places d'en Creus, Palmira Jaquetti Isant, Gispert, la Plana de l'Om, el Pedregar i el Carme. Els organitzadors recorden que l'accés a la plaça Major des del carrer Sant Miquel es tancarà deu minuts abans de l'inici del Correfoc.
Mesures per als veïns i veïnes
Amb l'objectiu de garantir la seguretat i el bon desenvolupament de la festa, es demana als residents de les zones afectades que retirin vehicles i obstacles dels carrers, tanquin portes, finestres i balcons i recullin roba estesa i tendals. També s'aconsella protegir aparadors i finestres amb cartrons, especialment en aquells establiments que no disposen de persiana metàl·lica. L'Ajuntament de Manresa n'ha facilitat de forma gratuïta aquests darrers dies.
Recomanacions per al públic
Els participants i espectadors han de seguir les indicacions dels organitzadors i dels serveis d'ordre. Es recomana vestir roba de cotó amb mànigues i pantalons llargs, coll tancat, barret de roba i sabates adequades. Es recorda que no es poden fer cadenes de més de tres persones ni envaïr l'espai de les actuacions. En cas d'incident, cal seguir les instruccions del cap de Correfoc i facilitar l'accés als equips d'emergència. A més, no es permet la participació de menors de 12 anys ni portar criatures en cotxet o a les espatlles.
Ball i fi de festa
Un cop acabat el Correfoc, la plaça Major es transformarà en l'escenari del Ball del Correfoc amb l'actuació de Banda Neon, un grup empordanès de versions que promet un xou ple d'energia i diversió per a tots els públics. La cloenda definitiva de la Festa Major arribarà amb DJ Rutxo, que farà ballar els assistents amb una sessió carregada d'èxits i bona energia per posar el punt final a les celebracions d'aquest any.