El Castell de Focs de la Festa Major il·lumina el cel amb música

El Castell de Focs de la Festa Major de Manresa ha tornat a reunir aquest diumenge a la nit milers de persones al Parc de l'Agulla i a altres punts elevats de la ciutat, com el Trullols Parc, que han esdevingut autèntics miradors de l'espectacle. Durant 16 minuts, la companyia Pirotècnia Tomàs ha ofert un muntatge piromusical que ha omplert el cel de llum, color i emoció, amb la combinació perfecta de tecnologia i sensibilitat artística.
Un muntatge piromusical amb segell català
El Castell de Focs s'ha dissenyat en format piromusical, amb una sincronització mil·limètrica entre els efectes pirotècnics i les cançons seleccionades per a l'ocasió. Enguany, la tria musical ha fet un recorregut pel millor del panorama català actual, amb èxits que el públic va reconèixer i corejar des del primer moment.
A l'espectacle hi han sonat peces com Això no és Miami d'Els Catarres i Buhos, Sort de tu d'Oques Grasses, Valentina de 31 Fam, Serem més forts de Miki Núñez, Espurna de Figa Flawas, Si ho deixéssim tot de The Tyets, Volcans de Buhos, La Fortuna d'Els Catarres i Moriagatte de Doctor Prats. Una selecció musical que ha encès la complicitat del públic i ha marcat el ritme de les explosions de colors i formes al cel.
Un final vibrant i multitudinari
L'acte ha clos amb una traca final que ha arrencat els aplaudiments i crits de milers d'assistents, convertint la nit en un dels moments més esperats i emblemàtics de la Festa Major. El Castell de Focs s'ha reafirmat així com l'esdeveniment més multitudinari de les celebracions manresanes, capaç de fusionar tradició, cultura i innovació en una mateixa experiència col·lectiva.