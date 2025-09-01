El Castell de Focs de la Festa Major de Manresa ha tornat a omplir aquest diumenge a la nit el cel de llum, color i emoció amb un piromusical de 16 minuts a càrrec de Pirotècnia Tomàs. Milers de persones s'han reunit al Parc de l'Agulla i a miradors com el Trullols Parc per gaudir d'un espectacle sincronitzat amb grans èxits del panorama català actual, com Això no és Miami d'Els Catarres i Buhos, Sort de tu d'Oques Grasses, Valentina de 31 Fam o Moriagatte de Doctor Prats. La tria musical, combinada amb les explosions de focs artificials, ha aconseguit la complicitat del públic, que ha viscut intensament cada instant fins a la traca final, un moment vibrant que ha arrencat aplaudiments i ha consolidat l'acte com el més multitudinari i emblemàtic de les celebracions manresanes.
El Castell de Focs de la Festa Major de Manresa 2025 en imatges
ARA A PORTADA
Publicat el 01 de setembre de 2025 a les 01:21
Actualitzat el 01 de setembre de 2025 a les 01:22
- Castell de focs de la Festa Major de Manresa -
- Hasmukh Keroi
- Castell de focs de la Festa Major de Manresa -
- Hasmukh Kerai
- Castell de focs de la Festa Major de Manresa -
- Hasmukh Kerai
- Castell de focs de la Festa Major de Manresa -
- Hasmukh Kerai
- Castell de focs de la Festa Major de Manresa -
- Hasmukh Kerai
- Castell de focs de la Festa Major de Manresa -
- Hasmukh Kerai
- Castell de focs de la Festa Major de Manresa -
- Hasmukh Kerai
- Castell de focs de la Festa Major de Manresa -
- Hasmukh Kerai
- Castell de focs de la Festa Major de Manresa -
- Hasmukh Kerai
- Castell de focs de la Festa Major de Manresa -
- Hasmukh Kerai
- Castell de focs de la Festa Major de Manresa -
- Hasmukh Kerai
- Castell de focs de la Festa Major de Manresa -
- Hasmukh Kerai
- Castell de focs de la Festa Major de Manresa -
- Hasmukh Kerai
Et pot interessar
- Cultura i Mitjans La Mostra del Correfoc de la Festa Major de Manresa 2025 en imatges
- Cultura i Mitjans El Boc encén la plaça Major amb la Mostra del Correfoc
- Cultura i Mitjans Marc i Jan Buxaderas emocionen Manresa amb un pregó ple de vivències personals i amor a la ciutat
- Cultura i Mitjans El GegantNit de la Festa Major de Manresa 2025 en imatges
- Cultura i Mitjans Flashy Ice Cream estrena els concerts del carrer Sallent amb un públic molt jove
- Cultura i Mitjans Els gegants tornen a brillar de nit a la Festa Major de Manresa