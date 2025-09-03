El Col·legi de Periodistes de Catalunya organitza una taula rodona literària a Manresa

En el marc de la Setmana del Llibre en Català, la demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes organitza una taula rodona oberta al públic per posar en valor la producció literària dels professionals de la comunicació.
Una trobada per explorar periodisme i literatura
El dimecres 17 de setembre, a 2/4 de 7 de la tarda, la seu del Col·legi de Periodistes de la plana de l'Om, al número 6 de Manresa, acollirà una taula rodona en què periodistes de la Catalunya Central compartiran les seves experiències com a autors. L'acte forma part de la Setmana del Llibre en Català, que té com a objectiu promoure la llengua i la literatura en tots els àmbits culturals del país.
Autors i obres destacades
Els participants presentaran els seus llibres més recents, cadascun amb un enfoc diferent:
- Anna Vilajosana, periodista i autora d'Escric el teu nom (L'Albi, 2024), una obra poètica i visual que combina textos i fotografies del locutor i periodista Xavier Serrano, reivindicant la bellesa de la quotidianitat i alentint el ritme de la vida moderna.
- Salvador Redó Martí, periodista i fotògraf, autor de Liderar per a servir (Pagès Editors, 2024), que ofereix una mirada periodística i testimonial sobre els dotze anys de govern de l'exalcalde Valentí Junyent a Manresa.
- Kap (Jaume Capdevila Herrero), ninotaire i autor de la novel·la gràfica Shum, el dibuixant de les mans trencades (Pagès Editors, 2024), adaptació biogràfica del dibuixant anarquista Alfons Vila (Shum), obra guardonada amb el Premi Crítica Serra d'Or 2025.
Un diàleg conduït per Marc Canturri
La conversa serà conduïda per Marc Canturri, vocal de la Junta de la demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Durant la trobada s'abordaran temes com la mirada periodística convertida en escriptura literària, el procés creatiu, i la influència del periodisme en la memòria cultural i personal. Els participants compartiran com la seva tasca com a comunicadors ha enriquit la seva producció literària i com la literatura pot capturar la realitat amb un enfoc més profund i reflexiu.
Promoció de la llengua i reconeixement dels professionals
Amb aquesta iniciativa, el Col·legi de Periodistes de Catalunya busca posar en valor la faceta literària dels professionals de la comunicació i fomentar un espai d'intercanvi cultural obert a tothom. L'acte també vol contribuir a la promoció de la llengua catalana, apropant la literatura als ciutadans i aprofitant la Setmana del Llibre en Català com a marc per visibilitzar la creativitat dels periodistes més enllà de la seva activitat professional.
Un esdeveniment per a tots els públics
L'entrada és oberta al públic, i la taula rodona ofereix l'oportunitat de conèixer de primera mà els processos creatius dels autors, així com d'intercanviar impressions sobre la relació entre periodisme i literatura. La iniciativa reforça la presència dels professionals de la comunicació en la vida cultural local i posa en relleu la importància de la literatura com a eina de reflexió i memòria social.