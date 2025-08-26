Manresa es prepara per viure la Setmana de Jocs al Carrer amb unes 400 propostes lúdiques

La Setmana de Jocs al Carrer de Manresa (SJCM) tornarà del 2 al 6 de setembre per convertir, un any més, el Centre Històric de la ciutat en un gran tauler de joc a l'aire lliure. Organitzada pel CAE, la iniciativa arriba carregada de novetats i amb un ampli programa que inclou més de 400 jocs diferents, 23 entitats col·laboradores i un pressupost que supera els 30.000 euros. La presentació s'ha fet aquest dimarts en roda de premsa amb la regidora d'Infància i Joventut, Isabel Sánchez, i els representants del CAE, Ignasi Muncunill i Eva Molina.
Una gran festa lúdica per acomiadar l'estiu
La SJCM s'ha consolidat com una de les cites més populars del calendari manresà, amb una participació que, en edicions sense pluja, arriba als 6.000 o 7.000 participants. Durant cinc dies, 60 professionals i voluntaris dinamitzaran un total de 29 hores de joc, repartides entre activitats de tarda, propostes nocturnes i esdeveniments puntuals.
L'activitat inaugural tindrà lloc el dimarts 2 de setembre, de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, a la plaça Sant Domènec, amb l'espectacle Animalada, de la companyia Katakrak. Es tracta d'un espai de joc gegant i creatiu, ambientat en el món animal i que fomenta valors com el reciclatge i la reutilització d'objectes.
Jocs per a totes les edats i gustos
Cada tarda, de 2/4 de 6 a 2/4 de 9, places i carrers es convertiran en escenaris de jocs clàssics, infantils, d'habilitat, enginy, tradicionals i simbòlics. Les ubicacions seran les següents:
- Plaça Sant Domènec: jocs de taula
- Plaça Major: jocs infantils (1-5 anys)
- Plana de l'Om: jocs de taula clàssics
- Plaça del Mercat de Puigmercadal: jocs populars i tradicionals
- Plaça Europa: jocs gegants (novetat 2025)
- Placeta de la Mel: joc simbòlic
- Espai Manresa 1522: jocs de taula centenaris
- Plaça Milcentenari: jocs d'habilitat
Les Nits de Joc, punt de trobada juvenil
Cada dia a partir de les 10 de la nit, la plaça Major es transformarà en un espai de jocs de taula a la fresca per a públic jove i adult (+14 anys). Les sessions nocturnes s'allargaran fins a 2/4 d'1 de la nit, excepte la del 6 de setembre, que finalitzarà cap a les 2 de la matinada. Hi participaran entitats i clubs de joc d'arreu del territori, reforçant el caràcter col·lectiu i comunitari de l'esdeveniment.
Activitats puntuals i novetats
A més de la programació quotidiana, hi haurà activitats especials:
- Escape Room Shadow Hunters al local del CAE (4 de setembre, amb sessió extra a les 19 h) – novetat 2025.
- 3NRaya evolution amb Xavier Sardans (5 de setembre).
- Tallers de xapes, escacs, backgammon o aualé, entre d'altres.
- Lab sobre rodes (Lab 0-6 UManresa), jocs d'experimentació per als més petits.
La combinació de jocs tradicionals, moderns i experimentals vol atraure un públic divers i consolidar la SJCM com un festival intergeneracional.
Un projecte amb suport ampli
La Setmana de Jocs al Carrer compta amb la col·laboració de 23 entitats i associacions, com la Fundació La Xarranca, Fundació Ampans, Escacs Catalonia Club, Abacus, Ludoteca Ludugurus, Associació Caldaus, Osona Juga o el Club del Joc de Berga, entre d'altres. També hi participen col·laboradors individuals i voluntaris que fan possible el desplegament d'aquesta gran festa.
La iniciativa rep el suport de l'Ajuntament de Manresa i de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Drets Socials i Inclusió.
Més informació i participació
Els organitzadors han posat en marxa un sorteig de jocs de taula entre els participants que pengin fotografies jugant amb l'etiqueta #JocsAlCarrerManresa2025 i segueixin el compte @caemanresa a Instagram.
La programació completa es pot consultar al web de l'esdeveniment i a les xarxes socials del CAE.
Amb més d'una dècada de trajectòria, la Setmana de Jocs al Carrer es confirma com un festival amb història i futur, que posa en valor el joc com a eina d'educació, convivència i cohesió comunitària.