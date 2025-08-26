L'alta demanda obliga a habilitar el porxo de l'Ajuntament per seguir el pregó de la Festa Major de Manresa

El pregó de la Festa Major de Manresa 2025 promet ser una cita singular. No només perquè els protagonistes seran dos germans manresans amb trajectòries destacades en les arts escèniques, sinó també perquè l'Ajuntament ha decidit habilitar per primera vegada el porxo de l'edifici consistorial perquè la ciutadania pugui viure l'acte en directe des de l'exterior. Una novetat que s'afegeix a l'espai habitual del saló de sessions i de la sala de les Columnes, i que permetrà ampliar notablement l'aforament d'aquest moment tan esperat de la Festa Major.
Una novetat pensada per obrir el pregó a tothom
El pregó se celebrarà el dissabte 30 d'agost a 2/4 d'1 del migdia al saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa. Com és tradicional, l'acte comptarà amb presència institucional i s'habilitarà la sala de les Columnes amb una pantalla gran i cadires per a aquelles persones que vulguin seguir-lo en directe. Enguany, però, la novetat més destacada és que també es podrà veure des del porxo de l'edifici consistorial, on s'instal·larà una segona pantalla i s'hi col·locaran seients.
Aquesta decisió s'ha pres arran de la creixent demanda ciutadana per assistir al pregó. Des de l'Ajuntament s'ha volgut donar resposta a l'interès generat i, alhora, obrir encara més aquest acte. Es tracta, doncs, d'una fita històrica: és la primera vegada que l'espai exterior del consistori esdevé escenari per seguir en directe el pregó de Festa Major.
Dos germans com a pregoners: complicitat i mirada artística
Els pregoners d'aquest 2025 seran Marc i Jan Buxaderas Escolà, dos germans nascuts a Manresa -el 1999 i el 2000, respectivament- que han destacat en diferents disciplines de les arts escèniques. Per primera vegada, el pregó tindrà dues veus familiars que combinaran talent, experiència i una complicitat especial.
Marc Buxaderas és conegut per la seva trajectòria com a monologuista i actor. Afectat per una paràlisi cerebral tetraplègica espàstica, ha convertit la seva experiència vital en motor creatiu, amb espectacles que barregen humor, ironia i reflexió. El seu monòleg Posa un discapacitat a la teva vida, que interpreta des del 2016, l'ha portat a escenaris d'arreu i ha ajudat a visibilitzar la diversitat funcional des d'un punt de vista honest i positiu. També ha format part de muntatges com Mare de Sucre al TNC, Spasticity i Els Àngels no tenen fills.
Per la seva banda, Jan Buxaderas ha desenvolupat una sòlida carrera en el teatre musical i audiovisual. Format als escenaris manresans i a l'Aula d'Arts Escèniques, va debutar professionalment amb el paper de Kurt al musical Sonrisas y Lágrimas. Des d'aleshores, ha actuat en sèries de televisió com Com si fos ahir i ha estat protagonista en musicals d'èxit com Grease, Mamma Mia! -pel qual va guanyar el Premi al Teatro Musical- o The Book of Mormon, que l'ha consolidat com a un dels grans talents emergents del panorama estatal. El 2025 també farà el salt al cinema amb la pel·lícula Todos los lados de la cama.
Un pregó que promet emoció i humor
La combinació de les dues trajectòries farà que el pregó d'aquest any tingui una doble dimensió: l'humor i la mirada crítica de Marc i l'experiència escènica i musical de Jan. Junts, oferiran un discurs que promet emoció, reflexió i, sobretot, la complicitat d'un tàndem que coneix bé la ciutat i la seva festa.
Amb aquest format a dues veus, el pregó de 2025 s'espera com una de les cites més singulars dels últims anys. La presència dels Buxaderas, amb estils diferents però amb un mateix arrelament a Manresa, aportarà frescor i autenticitat a l'acte institucional central de la Festa Major.
Una Festa Major que creix en participació
L'habilitació del porxo de l'Ajuntament és també un símbol de com la Festa Major de Manresa guanya cada any més seguiment i participació. El pregó no només és un acte institucional, sinó també un punt de trobada de veïns i veïnes que volen començar la festa compartint un moment col·lectiu.
Amb aquesta novetat, es preveu que dissabte la plaça Major visqui una jornada de gran afluència, amb públic a dins i a fora del consistori. Una festa que arrenca amb força i que, durant nou dies, omple la ciutat d'actes culturals, tradicionals i populars per a tots els públics.