Santpedor fixa les Festes Locals del 2026 i dona suport al Correllengua en el ple de setembre

L'Ajuntament de Santpedor va celebrar dimarts el ple ordinari de setembre de 2025, una sessió que va durar més de dues hores i va servir per fixar les Festes Locals del 2026 i aprovar diverses mesures de gestió. Els festius seran el dilluns 15 de juny per la Festa Major i el dilluns 27 de juliol, traslladant el dia de Santa Anna, que el 2026 cau en diumenge.
Suport al Correllengua 2025
El plenari també va aprovar una moció de suport al Correllengua 2025, presentada per la CUP-Amunt i consensuada amb ERC i Sumem. La proposta va rebre l'abstenció de SEAM i defensa el Correllengua com a instrument per reivindicar l'ús social del català i per donar suport a iniciatives de voluntariat que promouen activitats al voltant de la llengua i la cultura catalanes.
Altres acords destacats
Entre els sis dictàmens tractats, es va aprovar amb 10 vots favorables (ERC, SxS i SEAM) i 2 abstencions (CUP) el reglament de funcionament de la Mesa General de Negociació conjunta del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament, acordat el passat 17 de juliol.
Es van aprovar per unanimitat la creació de la Comissió tècnica de seguiment del contracte de la residència municipal Can Jorba i la concessió d'un dret funerari sobre un nínxol del cementiri. També es van votar tres reconeixements extrajudicials de crèdit:
- Un primer, per l'adquisició de participacions de l'empresa pública Sumar (5.580 euros), amb 7 vots a favor (ERC, SxS) i 6 abstencions (SEAM i CUP).
- Un segon, per despeses de l'exercici 2025 ja pressupostades, que va rebre 7 vots a favor (ERC, SxS) i 6 en contra (SEAM i CUP).
- Un tercer, per un suplement de crèdit de 40.000 euros destinat a gratificacions, hores extres i regularització salarial fins a finals d'any, aprovat amb 9 vots favorables (ERC, SxS i CUP) i 4 contraris (SEAM).
El ple va donar compte de l'informe d'avaluació del compliment dels objectius de la Llei Orgànica 2/2012 del segon trimestre de 2025 i de les línies fonamentals del pressupost del 2026. La sessió va finalitzar amb el control de l'activitat de govern i el torn de precs i preguntes dels grups municipals.