Santpedor celebrarà la Diada Nacional amb esmorzar, ofrena floral i audició de sardanes

El municipi de Santpedor commemorarà la Diada Nacional de Catalunya el dijous 11 de setembre amb activitats al matí i a la tarda, que inclouen esmorzar popular, ofrena floral, música en directe, repic de campanes i un circuit de contes en bicicleta pel nucli antic.
Actes del matí a la plaça Catalunya
Les celebracions començaran a les 10 del matí a la plaça Catalunya amb un esmorzar de coca i xocolata obert a tota la ciutadania. Tot seguit, les entitats i les persones que hi vulguin participar faran l'ofrena floral al monument de La Sardana. L'acte inclourà el Cant dels Segadors i una audició de sardanes a càrrec de la Cobla Orquestra Montgrins, amb la qual es vol promoure la música i la tradició popular entre els assistents.
Activitats de tarda
A la tarda, a les 17.14 h, les campaneres de Santpedor realitzaran el tradicional repic de campanes, seguit del circuit de contes amb bicicleta pel nucli antic, que començarà a les 6 de la tarda a la plaça Gran U d'Octubre, amb Jeep Gasulla com a responsable de l'activitat. Aquesta iniciativa combina esport, literatura i descoberta del patrimoni local, fent partícips grans i petits.
Participació en actes a Barcelona
A més, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) de Santpedor organitza una sortida d'autobusos cap al punt de concentració de Barcelona per a qui vulgui assistir a les celebracions centrals de la Diada. Les inscripcions es poden formalitzar a la llibreria Timbaler, Ca la Rosina i Òptica Santpedor.