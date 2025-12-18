Míriam Cano presenta a Manresa un viatge literari al cor de la Mediterrània grega

L'escriptora i poeta Míriam Cano portarà aquest dissabte a Manresa la presentació de Metamorfosi, el seu darrer llibre, publicat per Editorial L'Avenç. L'acte tindrà lloc a la llibreria Papasseit, en format de tertúlia literària amb l'editora Núria Iceta, i proposa una pausa reflexiva en plena voràgine nadalenca a través d'un viatge íntim al Peloponès grec i al poder transformador de la literatura.
Una presentació en clau de conversa
La presentació de Metamorfosi es farà el proper dissabte 20 de desembre a les 6 de la tarda a la llibreria Papasseit, situada al carrer Barcelona, 25, de Manresa. L'acte es concep com una tertúlia literària entre l'autora i l'editora Núria Iceta, un format que vol afavorir la conversa pausada i la reflexió compartida al voltant del llibre i del procés creatiu que l'ha fet possible.
Amb aquesta proposta, la llibreria manresana ofereix un espai de trobada cultural en horari especial d'obertura, convidant el públic a aturar-se i escoltar una veu literària consolidada que reflexiona sobre el canvi personal, el desplaçament i la necessitat vital d'escriure.
Un viatge al Peloponès i a l'interior
Metamorfosi és una narració escrita en forma de crònica de viatge que parteix d'una estada de l'autora al poble grec del Peloponès que porta aquest mateix nom. El lloc físic esdevé, al llarg del relat, un espai simbòlic des d'on explorar processos de transformació personal profundament vinculats a la literatura.
El llibre planteja el viatge no només com un desplaçament geogràfic, sinó com una cerca interior marcada per la necessitat de canvi. La Mediterrània hi apareix com un paisatge carregat de sentit, capaç d'activar preguntes essencials sobre la identitat, el temps i la creació literària.
Publicat el mes de juny de 2025, Metamorfosi ha tingut una molt bona acollida tant per part de la crítica com del públic, consolidant la trajectòria de Cano també en el camp de la narrativa.
Una veu destacada de la literatura catalana
Míriam Cano és una de les veus més rellevants de la poesia catalana contemporània. La seva trajectòria inclou poemaris com Buntsandstein -guardonat amb el Premi Martí Dot l'any 2013-, Ancoratge (2016) i Vermell de Rússia (2020). En l'àmbit narratiu, és coautora del recull de contes Cremen cels (2017), juntament amb Martí Sales i Antònia Vicens.
Com a traductora, ha portat al català una selecció de poemes d'Emily Dickinson i Cartes a un amic alemany, d'Albert Camus, entre altres obres. Col·labora habitualment en mitjans culturals com Catorze o Catalunya Ràdio i és codirectora de l'Escola Bloom de Barcelona, un projecte dedicat a l'escriptura i la literatura.
Un parèntesi literari en temps de Nadal
La presentació de Metamorfosi a la Papasseit s'inscriu com una proposta cultural que convida a la calma i a la introspecció enmig del ritme intens de les festes nadalenques. La cita és una oportunitat per escoltar de prop una autora amb una obra sòlida i dialogar al voltant d'un llibre que planteja la literatura com a eina de transformació personal.