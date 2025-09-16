Manresa Il·lumina, finalista als prestigiosos Innovation in Politics Awards 2025

Manresa Il·lumina, la iniciativa impulsada per l'Associació d'Empresaris de Bufalvent, és un dels finalistes als Innovation in Politics Awards 2025, uns guardons de referència a escala europea. La gala de lliurament tindrà lloc aquest dimecres 17 de setembre a Viena, on viatgen per representar el projecte l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, el president de l'Associació d'Empresaris de Bufalvent, Bernat Ladrón de Guevara, i la gerent del polígon, Montserrat Ambrós.
Una comunitat energètica pionera a Europa
El projecte Manresa Il·lumina ha estat escollit entre centenars de candidatures de 22 països europeus. Es tracta d'un model pioner de comunitat energètica empresarial, que aposta per l'autoconsum compartit d'energia solar entre les empreses dels polígons industrials de Manresa. Amb la instal·lació col·lectiva d'1 MWp d'energia fotovoltaica, el projecte garanteix que cap empresa quedi enrere en la transició energètica i es consolida com una iniciativa que uneix col·laboració, innovació i sostenibilitat amb impacte directe al territori.
Segons l'organització dels premis, aquests guardons reconeixen els projectes polítics i socials més innovadors d'Europa, destacant aquells que impulsen canvis positius en les comunitats locals i contribueixen a afrontar els reptes globals.
Suport institucional i impacte local
Manresa Il·lumina ha comptat amb el suport de diverses institucions com l'Ajuntament de Manresa, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Bages i l'Institut Català de l'Energia (ICAEN). Aquesta col·laboració ha estat clau per fer realitat una instal·lació que, a més de reduir la petjada de carboni, busca generar un model energètic més just i accessible per al teixit empresarial.
L'alcalde de Manresa, el president de l'Associació d'Empresaris de Bufalvent i la gerent del polígon representaran a Viena un projecte que s'ha convertit en referent europeu i que vol demostrar que les ciutats mitjanes poden liderar iniciatives d'alt impacte ambiental i social.
Un pas més en la transició energètica
Amb aquest reconeixement internacional, Manresa Il·lumina reforça la seva posició com a exemple d'innovació energètica i cooperació empresarial. El projecte és una mostra de com el compromís local pot contribuir als objectius climàtics globals, posant en valor la força del treball conjunt entre empreses, administracions i societat civil.
Els guanyadors dels Innovation in Politics Awards es donaran a conèixer durant la gala de Viena, on Manresa Il·lumina competirà amb altres iniciatives europees capdavanteres en l'àmbit de la sostenibilitat, la innovació i la cohesió social. Independentment del resultat, la seva presència com a finalista ja situa Manresa al mapa europeu de la transició energètica i la innovació empresarial.