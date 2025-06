Projecten una nova planta solar a Balsareny que generarà 4,3 MW en sòl no urbanitzable

Una nova planta solar fotovoltaica podria aixecar-se al terme municipal de Balsareny. L'empresa Gestió Solar Sostenible SLU, amb seu a Santpedor, ha presentat un projecte per instal·lar-hi una central de generació d'energia renovable amb una potència de 4.390 kW. El projecte és actualment en fase d'informació pública i inclou també les línies d'evacuació necessàries per connectar-se a la xarxa, tant en traçat aeri com soterrat, a una tensió de 25 kV.

La iniciativa, anomenada PS La Soleia, s'ubicaria en sòl no urbanitzable i representa una instal·lació d'entre petita i mitjana dimensió. La potència prevista és inferior a la que genera un sol aerogenerador estàndard, i queda molt per sota del límit de 50 MW que marca la competència del Govern de la Generalitat per autoritzar aquest tipus de projectes de renovables.

Inici de la tramitació

El Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat ha publicat recentment l'anunci pel qual es fa públic el projecte i s'obre un període mínim de 15 dies per a la presentació d'al·legacions. El tràmit inclou la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia i de construcció, l'autorització com a actuació d'interès públic en sòl no urbanitzable i l'avaluació d'impacte ambiental.

El projecte s'inscriu dins l'estratègia de desplegament d'energies netes a Catalunya, impulsada a través de diversos decrets d'emergència climàtica i amb el suport normatiu dels fons europeus Next Generation.

Més renovables, també al Bages

El projecte de Balsareny se suma a altres iniciatives similars a la comarca del Bages, un territori amb alta irradiació solar i sòl disponible fora de nuclis urbans. L'aposta per instal·lacions distribuïdes com aquesta busca avançar en la transició energètica i reduir la dependència de fonts contaminants, amb la voluntat de generar energia més a prop del lloc on es consumeix.

La Generalitat, a través dels seus òrgans ambientals i urbanístics, haurà d'avaluar ara la viabilitat ambiental, paisatgística i territorial de la planta proposada abans d'emetre una resolució definitiva.