Un centenar de professionals van participar en el tradicional sopar de Santa Marta, organitzat pel Gremi d'Hoteleria i Turisme del Bages. La cita, celebrada al Mirador de Montserrat, va combinar homenatges, retrobaments i la reivindicació de la cuina i l'hostaleria de qualitat al territori.

Un reconeixement a la trajectòria i al compromís

El moment més emotiu de la nit va ser l'homenatge a Rafa Carmona (restaurant Golden) i Maria Teresa (restaurant Cal Miliu), reconeguts pel gremi per la seva dedicació i llarga trajectòria en el món de la restauració bagenca.

Celebració i col·laboració

La vetllada va incloure un sorteig de regals aportats per empreses col·laboradores com Abadal, l'Escola Joviat, Totoci, Viver Serra i Viatges Masanés. L'ambient distès i la participació activa van reflectir la bona sintonia del sector.

Mirada al futur del sector

El Gremi va destacar la importància d'actes com aquest per fer xarxa, valorar la feina feta i encarar amb optimisme els reptes de futur. El sopar de Santa Marta s'ha consolidat com una cita imprescindible per a l'hostaleria i el turisme del Bages.