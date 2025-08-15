Montserrat acollirà les jornades estatals de geoparcs amb l'educació com a eix central

El Geoparc de la Catalunya Central serà l'amfitrió, per primera vegada, de les Jornades obertes de la xarxa estatal de Geoparcs Mundials, que aquest 2025 arriben a la desena edició. Montserrat i el Bages acolliran del 14 al 16 d'octubre activitats centrades en les oportunitats educatives d'aquests espais.
Una cita per al món educatiu
La jornada inaugural, el 14 d'octubre, estarà dedicada a la comunitat educativa de Catalunya, especialment de les Comarques Centrals. S'hi abordaran les oportunitats que ofereixen els geoparcs, el seu paper davant els reptes climàtics i de sostenibilitat, i estratègies per innovar en la interpretació i l'ensenyament de la geologia a les aules.
Visites i trobades professionals
Els dies 15 i 16 d'octubre, els representants dels divuit geoparcs de l'Estat visitaran diferents punts d'interès geològic del Bages i participaran en la reunió ordinària de la xarxa estatal. Aquest programa de visites serà exclusiu per als professionals del sector.
Un any d'aniversaris
La trobada coincideix amb el desè aniversari del Programa Internacional de Ciències de la Terra i Geoparcs de la Unesco i amb el 25è aniversari de la Xarxa Europea de Geoparcs. A més, s'emmarca en els actes commemoratius del Mil·lenari de Montserrat.