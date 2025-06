Bages Turisme i el Geoparc aposten per una destinació turística més accessible i inclusiva

Bages Turisme i el Geoparc de la Catalunya Central han iniciat una sèrie d'actuacions per millorar l'accessibilitat de la informació turística i sensibilitzar el sector sobre la importància d'una destinació inclusiva. Aquestes accions s'emmarquen dins el nou model de turisme sostenible que vol trencar amb el turisme de masses i garantir una experiència enriquidora per a tothom, sense exclusions.

Un model turístic pensat per a tothom

Amb la voluntat de construir una destinació turística més inclusiva i respectuosa, Bages Turisme i el Geoparc de la Catalunya Central han començat a desplegar accions concretes per garantir que qualsevol persona -sigui quina sigui la seva capacitat- pugui gaudir plenament del territori. El compromís amb l'accessibilitat universal és un dels eixos fonamentals del nou model de desenvolupament turístic impulsat des de la comarca, amb una clara aposta per la sostenibilitat, la responsabilitat social i l'equitat.

Una de les primeres iniciatives ha estat la creació d'un mapa turístic del Bages en format PDF accessible, una eina que incorpora marcadors estructurats, lectura fàcil i elements tècnics que afavoreixen la navegació autònoma per part de persones amb dificultats visuals o cognitives. Aquest recurs, ja disponible per a la ciutadania, facilita l'accés a la informació bàsica sobre punts d'interès, rutes i serveis turístics.

Millores al web i suport al sector

En l'àmbit digital, s'ha incorporat un plug-in d'accessibilitat al web de Bages Turisme, que permet ajustar el contrast, la mida de la lletra o ressaltar enllaços, entre altres funcionalitats pensades per millorar la navegació per a persones amb discapacitat visual o dificultats de lectura. A més, s'ha elaborat un informe tècnic de diagnosi d'accessibilitat del portal web, que marcarà les línies a seguir en futures millores per adaptar-se a la normativa i les bones pràctiques d'accessibilitat digital.

En paral·lel, s'està promovent l'eina PROA de la Generalitat de Catalunya, una plataforma que ajuda les empreses del sector turístic a autoavaluar el grau d'accessibilitat dels seus establiments i serveis. Aquesta eina fomenta la presa de consciència i ofereix orientació pràctica per fer les millores pertinents.

El Centre de Visitants del Geoparc, clau en el procés

Un dels espais que concentra més esforços en matèria d'accessibilitat és el Centre de Visitants del Geoparc de la Catalunya Central, punt d'entrada de molts turistes al territori i espai clau per a la difusió dels valors del Geoparc Mundial Unesco. Amb el suport tècnic de la Fundació Ampans, s'ha realitzat una diagnosi integral d'accessibilitat física, sensorial i cognitiva de tot l'equipament i dels seus continguts interpretatius.

Fruit d'aquest estudi, ja s'han implementat diverses recomanacions com ara l'adaptació de continguts a lectura fàcil, la revisió de senyalització i la millora dels recursos visuals per fer-los més comprensibles. Tot plegat amb l'objectiu de garantir que el coneixement i la vivència del patrimoni geològic i cultural siguin accessibles per a tothom.

Una aposta estratègica de llarg recorregut

El conseller comarcal de Turisme, Eduard Mata, ha volgut destacar que "la transformació cap a un territori turístic accessible és un camí a llarg termini", però que accions com les que ja s'han posat en marxa "poden marcar una gran diferència en l'experiència d'una persona". Mata ha remarcat que treballar amb criteris de disseny universal no només afavoreix les persones amb discapacitats, sinó que millora l'experiència turística global per a qualsevol visitant.

Amb aquesta línia de treball, el Bages es posiciona com una comarca compromesa amb una turisme de qualitat, inclusiu i amb valors, que vol fer del patrimoni natural, cultural i social un element d'orgull i de cohesió per a tothom.