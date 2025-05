El Geoparc de la Catalunya Central renova el reconeixement Mundial de la Unesco

El Geoparc de la Catalunya Central ha superat la revàlida de la Unesco i continuarà formant part de la Xarxa Mundial de Geoparcs, com a mínim, durant quatre anys més, fins al 2028. L'organisme internacional ha emès la seva valoració en forma de targeta verda, el màxim reconeixement que pot obtenir un Geoparc. L'informe fet pels avaluadors destaca els "grans avenços" del Geoparc des que va entrar a la Xarxa Mundial de Geoparcs l'any 2012. En concret, subratlla xarxa de col·laboracions amb entitats i administracions, la integració del relat geològic en totes les activitats del Geoparc i la connexió entre el patrimoni geològic i la cultura local, especialment a través del patrimoni vitivinícola i la pedra seca.

L'informe també recull reptes i recomanacions que el Geoparc haurà d'afrontar durant els pròxims anys. Entre aquests hi ha la necessitat de millorar encara més la visibilitat del Geoparc en punts clau com Montserrat i Cardona i ampliar la informació en idiomes en què encara no estigui disponible.

El Geoparc de la Catalunya Central va ser el primer de Catalunya en ser reconegut com a tal per la Unesco l'any 2012. Inclou un total de 36 municipis del Bages, Moianès i Baix Llobregat.